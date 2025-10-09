Documentarul Amazon despre Melania Trump, în valoare de 40 de milioane de dolari, va fi lansat în ianuarie și va conține „imagini exclusive” din „întâlniri critice”

Amazon va lansa documentarul despre Melania Trump în cinematografe în ianuarie 2026, scrie The Guardian. Filmul o urmărește pe prima doamnă în cele 20 de zile dinaintea inaugurării din 2025 și este realizat de Brett Ratner. Este primul lungmetraj al regizorului de când a fost acuzat de hărțuire sexuală de către mai multe femei în 2017. El a negat acuzațiile.

Descrierea oficială afirmă că Melania ne va arăta lumea prin ochii ei, în timp ce „orchestrează planurile de inaugurare, navighează prin complexitatea tranziției de la Casa Albă și reintră în viața publică alături de familia sa”. Documentarul va include, de asemenea, „imagini exclusive care surprind întâlniri critice, conversații private și medii nemaivăzute până acum”. Ea este și producătoarea proiectului.

„Am început producția în noiembrie și filmăm chiar acum, așa că este o viață de zi cu zi, ceea ce fac, ce fel de responsabilități am”, a spus Melania într-un interviu acordat Fox & Friends în ianuarie. „Este o activitate zilnică, de la echipa de tranziție la mutarea la Casa Albă, împachetarea, formarea echipei mele, biroul Primei Doamne, mutarea la Casa Albă, ceea ce este necesar pentru a transforma reședința în casa ta, pentru a angaja oamenii de care ai nevoie”.

Ea a adăugat că filmul este parțial rezultatul succesului memoriilor sale.

Amazon ar fi cheltuit 40 de milioane de dolari pentru drepturile asupra documentarului. Fondatorul și președintele executiv al companiei, Jeff Bezos, a participat la inaugurarea lui Donald Trump la începutul acestui an. Bezos fusese anterior criticat pentru că ar fi interzis Washington Post să o susțină pe rivala lui Trump, Kamala Harris, în alegeri. Ulterior, el a apărat această decizie ca fiind o modalitate de a evita părtinirea mass-media.

Pe lângă documentar, Amazon va lansa și o serie documentară în trei părți despre Melania, care prezintă viața ei între New York, Washington DC și Palm Beach.

Printre realizările lui Ratner se numără franciza Rush Hour și Red Dragon. După ce mai multe femei, printre care actrițele Natasha Henstridge și Olivia Munn, l-au acuzat de comportament sexual inadecvat, contractul său cu Warner Bros a fost reziliat.

În 2023, s-a mutat în Israel și s-a autointitulat „sionist mândru” pe Instagram. Se zvonește că Ratner lucrează la un documentar despre Acordurile Abraham și se știe că este prieten cu Benjamin Netanyahu, împărtășind fotografii cu ei împreună pe rețelele sale de socializare.

Melania va fi lansat în cinematografe pe 30 ianuarie și va fi difuzat pe Amazon Prime la o dată ulterioară.