Magazin Amazon în China
Sursa foto: Imagine generată cu DeepAI

Amazon îşi închide toate magazinele Fresh din Marea Britanie / Aceste ofereau preţuri mai mici şi produse de larg consum

Amazon a anunţat marţi că va închide toate cele 19 supermarketuri Fresh din Marea Britanie, în cadrul unei noi ajustări a strategiei sale din sectorul alimentar, transmite CNBC, transmite News.ro.

Compania a explicat într-o postare pe blog că decizia vine ”în urma unei evaluări amănunţite a operaţiunilor şi a oportunităţilor substanţiale de creştere în livrările online”. Cinci dintre locaţiile Fresh vor fi transformate în magazine Whole Foods, a precizat Amazon.

Primul magazin Fresh din afara SUA a fost deschis la Londra în 2021, după debutul conceptului în Los Angeles, în 2020. Aceste magazine ofereau preţuri mai mici şi produse de larg consum, în contrast cu Whole Foods, lanţul premium achiziţionat de Amazon pentru 13,7 miliarde de dolari, în 2017. Multe magazine includeau şi tehnologia ”Just Walk Out”, care permite cumpărăturile fără casă de marcat.

Retragerea Fresh din Marea Britanie vine în contextul încetinirii expansiunii reţelelor Fresh şi Amazon Go şi pe piaţa americană. Totuşi, Amazon menţine aproximativ 500 de magazine Whole Foods şi a lansat versiuni mai mici, de tip „daily shop”, în New York.

CEO-ul Andy Jassy a declarat recent investitorilor că rămâne optimist în privinţa segmentului alimentar, pe care îl consideră ”o afacere semnificativă” pentru Amazon.

În acelaşi timp, compania a anunţat că din 2026 va lansa în Marea Britanie livrări în aceeaşi zi pentru produse alimentare, inclusiv pentru cele perisabile.

