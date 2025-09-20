DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă referitoare la drepturile de proprietate asupra unei pagini gestionate

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate, transmite Agerpres.

„A fost semnalată o nouă tentativă de fraudă propagată prin reţelele de social media, în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate. În realitate, formularul transmis victimei este unul fals care redirecţionează datele sensibile referitoare la pagină către atacatori, cu scopul deturnării şi folosirii acesteia pentru propagarea unor alte tentative de fraudă în viitor”, arată DNSC într-o postare pe propria pagină de Facebook.

Specialiştii DNSC au întocmit o listă cu sfaturi de securitate, destinate utilizatorilor de Internet: nu accesa linkuri din mesaje suspecte, în special de la persoane necunoscute; dacă ai dubii privind situaţia paginii tale, intră direct pe site-ul oficial al reţelei de socializare, nu prin link-ul din mesaj; nu oferi niciodată parole, coduri OTP, sau alte date de autentificare prin formulare suspecte; raportează conţinutul suspect către DNSC: https://pnrisc.dnsc.ro ; fii vigilent, protejează-ţi datele şi limitează răspândirea tentativelor de fraudă.