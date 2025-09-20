G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă referitoare la drepturile de proprietate…

Află cum și cât timp petrec adolescenții români pe social media! Un studiu recent realizat de către Centru pentru Jurnalism Independent arată ce platforme domină și cum variază consumul digital în funcție de vârstă. Descoperă tendințele care modelează vara digitală a tinerilor.
Află cum și cât timp petrec adolescenții români pe social media! Un studiu recent realizat de către Centru pentru Jurnalism Independent arată ce platforme domină…  

DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă referitoare la drepturile de proprietate asupra unei pagini gestionate

Articole20 Sep 0 comentarii

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„A fost semnalată o nouă tentativă de fraudă propagată prin reţelele de social media, în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate. În realitate, formularul transmis victimei este unul fals care redirecţionează datele sensibile referitoare la pagină către atacatori, cu scopul deturnării şi folosirii acesteia pentru propagarea unor alte tentative de fraudă în viitor”, arată DNSC într-o postare pe propria pagină de Facebook.

Specialiştii DNSC au întocmit o listă cu sfaturi de securitate, destinate utilizatorilor de Internet: nu accesa linkuri din mesaje suspecte, în special de la persoane necunoscute; dacă ai dubii privind situaţia paginii tale, intră direct pe site-ul oficial al reţelei de socializare, nu prin link-ul din mesaj; nu oferi niciodată parole, coduri OTP, sau alte date de autentificare prin formulare suspecte; raportează conţinutul suspect către DNSC: https://pnrisc.dnsc.ro ; fii vigilent, protejează-ţi datele şi limitează răspândirea tentativelor de fraudă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.