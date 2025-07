Disney devine primul studio de la Hollywood cu un succes de 1 miliard de dolari în box office în 2025

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Este oficial: Disney a devenit primul studio de la Hollywood care a obținut un succes de 1 miliard de dolari în box office în 2025! Filmul responsabil este remake-ul live-action „Lilo & Stitch”, care a debutat cu peste 180 de milioane de dolari în weekendul prelungit de Ziua Eroilor din mai. De atunci, a fost într-o ascensiune fulminantă și a acumulat acum mai mulți bani la nivel global decât orice alt film american produs anul acesta, relatează Slash Films.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Până în prezent, „Lilo & Stitch”, regizat de Dean Fleischer Camp, a încasat 416,2 milioane de dolari pe plan intern, la care se adaugă o sumă impresionantă de 584,8 milioane de dolari la nivel internațional, totalizând un grandios 1 miliard de dolari la nivel mondial. Acest lucru îl face al 58-lea film care depășește vreodată această bornă, situându-se imediat după „Jurassic World Dominion” (1,001 miliarde de dolari). Totuși, nu este filmul cu cele mai mari încasări din acest an în general. Această onoare îi revine blockbuster-ului chinezesc animat „Ne-Zha 2”, care a încasat peste 2 miliarde de dolari la începutul acestui an, cea mai mare parte a banilor provenind exclusiv din China.

În afară de asta, cel mai recent remake live-action de la Disney este unul dintre cele doar două filme din acest an care au depășit 400 de milioane de dolari în box office-ul intern, alăturându-se filmului „A Minecraft Movie” (424 milioane de dolari intern / 955 milioane de dolari la nivel mondial). Acel film a ratat la limită pragul global de 1 miliard de dolari, dar ar putea ajunge acolo printr-o eventuală relansare.

Oricum ar fi, acum este momentul ca Disney să deschidă șampania. Co-președintele Disney Entertainment, Alan Bergman, a declarat următoarele:

„Știam că există multă dragoste pentru «Lilo & Stitch» în rândul publicului din întreaga lume, totuși nu considerăm niciodată asta de la sine înțeles și suntem mândri de modul în care acest nou film a rezonat cu oamenii. Le sunt recunoscător cineaștilor noștri, distribuției noastre și întregii echipe din studio care au făcut din acest film un asemenea succes, și așteptăm cu nerăbdare mai multe aventuri cu aceste personaje în viitor.”

Disney își revendică titlul de rege al box office-ului

Acesta este al patrulea succes de 1 miliard de dolari pe care Casa Șoricelului l-a înregistrat începând cu 2024. Anul trecut, Disney a lansat singur trei blockbustere de 1 miliard de dolari, inclusiv „Inside Out 2” (1,69 miliarde de dolari), „Deadpool & Wolverine” (1,33 miliarde de dolari) și „Moana 2” (1,05 miliarde de dolari). A devenit, de asemenea, primul studio care are cel puțin trei filme care ating 1 miliard de dolari la nivel global din 2019.

Merită menționat că „Lilo & Stitch” ar fi trebuit inițial să fie lansat direct pe Disney+ (la fel cum „Moana 2” a fost inițial conceput ca un serial de streaming, nu ca un film). Fii sigur, Disney nu va mai trimite IP-uri mari direct pe streaming. Nu este o surpriză că studioul a anunțat deja dezvoltarea lui „Lilo & Stitch 2”, care va fi, fără îndoială, accelerat.

Disney a avut momentele sale de dificultate în era pandemică, Universul Cinematografic Marvel nemaifiind motorul automat de altădată. Dar, în acest moment, se restabilește rapid ca regele box office-ului de la Hollywood. Desigur, au existat și unele eșecuri pe parcurs, inclusiv flopul masiv „Snow White” și, mai recent, „Elio” de la Pixar, care este pe cale să devină lansarea cu cele mai mici încasări din istoria stimatului studio de animație. Totuși, succesele au depășit, în general, eșecurile. Niciun studio nu reușește 1.000%.

Acum vine marea întrebare: Poate un alt film să depășească „Lilo & Stitch” pentru a deveni filmul cu cele mai mari încasări de la Hollywood în 2025? După un debut puternic, „Jurassic World Rebirth” are o șansă la 1 miliard de dolari, dar asta este departe de a fi garantat. Cel mai bun pariu în acest stadiu este „Avatar: Fire and Ash” al lui James Cameron, care ajunge în cinematografe în decembrie și este, de asemenea, o producție Disney. Dar acesta va aduce cea mai mare parte a banilor săi în ianuarie 2026, așa că, în ceea ce privește anul calendaristic, un alt film va trebui să încerce să se impună. „Zootopia 2” poate? „Wicked: For Good” poate? Vom vedea cum se vor așeza lucrurile, dar deocamdată, Disney are motive de sărbătoare.

„Lilo & Stitch” este acum în cinematografe.