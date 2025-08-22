DIICOT: Stadiul anchetei în dosarul Nordis, 400 de volume, 600 de păgubiţi, 2.000 de persoane audiate

DIICOT a transmis vineri că ancheta în dosarul Nordis se desfăşoară cu celeritate, în ultimele şase luni fiind audiate 2.000 de persoane, dintre care 600 sunt părţi vătămate, au fost efectuate percheziţii informatice asupra a 230 de dispozitive electronice, dosarul având până acum 400 de volume, transmite Agerpres.

Procurorii au transmis vineri un comunicat de presă, în care explică care este stadiul anchetei în dosarul Nordis, după ce deputatul USR Stelian Ion a declarat că ancheta în acest caz este tergiversată de anchetatori.

„În legătură cu afirmaţiile publice, nefondate, formulate pe o reţea de socializare de către un deputat în Parlamentul României cu privire la pretinsa tergiversare a cauzei ‘Nordis’, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) precizează că ancheta se desfăşoară cu celeritate, fiind administrate, ritmic, mijloacele de probă necesare pentru aflarea adevărului”, a explicat DIICOT, într-un comunicat de presă.

DIICOT precizează că dosarul Nordis vizează infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, precum şi stabilirea cu rea-credinţă a obligaţiilor fiscale în scopul obţinerii de rambursări sau compensări necuvenite de la bugetul de stat.

Conform DIICOT, începând cu data de 3 februarie 2025, în dosar au fost efectuate următoarele activităţi:

* dispunerea unor măsuri de desigilare a probelor, de ordinul a zeci de mii de înscrisuri, în prezenţa persoanelor de la care acestea au fost ridicate;

* efectuarea de percheziţii informatice asupra a 230 de dispozitive electronice, inclusiv servere de mare capacitate;

* audierea a peste 2.000 de persoane cu diferite calităţi procesuale, inclusiv peste 600 de persoane vătămate;

* constituirea unui material de urmărire penală care însumează, în prezent, peste 400 de volume.

„Activităţile de urmărire penală se desfăşoară zilnic, cu respectarea strictă a drepturilor tuturor părţilor procesuale. Precizăm că, în continuare, pe rolul DIICOT sunt înregistrate plângeri penale, însă unele persoane vătămate au domiciliu sau reşedinţa în alte state, programarea audierii acestora necesitând un timp mai îndelungat. Expertizele judiciare necesare în cauză urmează a fi dispuse de către procurorii DIICOT ulterior finalizării audierii persoanelor vătămate şi după administrarea şi coroborarea probelor deja existente, întrucât administrarea acestui mijloc de probă presupune punerea la dispoziţia experţilor desemnaţi, inclusiv a celor propuşi de părţi, a întregului material probator relevant, în vederea formulării unor concluzii de specialitate complete şi obiective. Reiterăm angajamentul instituţiei de a soluţiona cauzele aflate în competenţă cu celeritate şi profesionalism, exclusiv în baza probelor administrate şi cu respectarea strictă a principiului legalităţii şi a drepturilor procesuale ale tuturor participanţilor la procedură”, mai transmit procurorii.

Reacţia DIICOT vine după ce deputatul USR Stelian Ion, fost ministrul al Justiţiei, a reproşat vineri, într-o postare pe Facebook, tergiversarea anchetei în dosarul Nordis, în care sunt cercetaţi penal Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă.

„După ridicarea controlului judiciar şi a sechestrelor în dosarul Nordis, aflu acum că ancheta stagnează de aproape jumătate de an pentru că Ministerul Public, condus de procurorul general Alex Florenţa, nu a pus la dispoziţia DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor. Jumătate de an pierdut, infractori care zâmbesc şi păgubiţi disperaţi. Aşa se tergiversează dosarele penale, uneori până la prescripţie. Dosarul acesta pare ‘forfecat’ din ambele părţi: dinspre Curtea de Apel Bucureşti – unde s-a ridicat controlul judiciar, iar motivarea judecătoarei care a ridicat sechestrul este halucinantă, rescriind practic o parte din dreptul procesual penal – dar şi dinspre conducerea Ministerului Public, care nu asigură resursele necesare pentru expertiza financiar-contabilă. Ce să mai creadă cele peste 800 de persoane păgubite de escroci? Că statul le ţine partea infractorilor? Mi-aş dori să fiu contrazis de fapte, dar realitatea arată altceva”, susţine Stelian Ion.