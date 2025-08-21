G4Media.ro
Diana Buzoianu: Eu duc mai departe o bătălie şi o duc fără…

diana buzoianu
sursa foto: Facebook / Diana Buzoianu

Diana Buzoianu: Eu duc mai departe o bătălie şi o duc fără să-mi cer scuze în niciun fel. Vom finaliza reorganizarea Romsilva, nu va fi uşor, va fi cu scaune care se vor dărâma

Articole21 Aug 1 comentariu

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, comentează din nou incidentele petrecute miercuri, când sindicalişti de la Romsilva au refuzat să o lase să vorbească, ea susţinând că, prin faptul că nu a fost lăsată să se adreseze angajaţilor din Romsilva, ”sistemul a transmis un mesaj de pumn în gură nu Ministerului Mediului, ci propriilor colegi”, transmite News.ro.

”Problema principală este că am încercat să vorbesc cu oamenii care erau pe bune doritori să schimbe o idee, să transmită un mesaj, să primească răspunsuri. Eu aş fi vrut să chem o delegaţie din Romsilva. Din păcate, prin nefurnizarea unui microfon ca să lansez această invitaţie, sistemul a transmis un mesaj de pumn în gură nu Ministerului Mediului, ci propriilor colegi”, a afirmat Diana Buzoianu, joi seară, la B1 TV.

Ea a spus că nu trebuie ”să mire” că oamenii care nu au lăsat-o să vorbească miercuri ”sunt aceiaşi oameni care dau microfonul, la propriu, mişcării extremiste”, ea comentând astfel faptul că liderul de sindicat care nu a lăsat-o să vorbească apare alături de George Simion, liderul AUR, în imagini de la un eveniment public.

Întrebată de ce predecesorii săi de la Ministerul Mediului nu au vorbit public despre probleme din Romsilva, Diana Buzoianu a arătat că inclusiv Mircea Fechet a discutat public despre problemele din regia pădurilor.

”Eu duc mai departe o bătălie şi o duc fără să-mi cer scuze în niciun fel. Vom finaliza reorganizarea Romsilva, nu va fi uşor, va fi cu scaune care se vor dărâma, dar este absolut necesar”, a spus Diana Buzoianu.

