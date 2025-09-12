VIDEO Detectiv particular reținut de DNA după ce a primit 60.000 de euro pentru a „rezolva” un dosar

TVR prezintă imagini de la prinderea în flagrant a unui detectiv particular. E surprins momentul în care femeia care îl însoțea înfăşoară teancurile de bani în prosoape de masă şi le pune într-un rucsac. Potrivit DNA, în schimbul celor 60 de mii de euro, detectivul s-ar fi angajat să intervină la judecătorii de la Tribunalul Bucureşti şi să îl scape de dosar pe un om de afaceri.

Flagrantul a avut loc la un resort turistic din Deltă. Detectivul nu știa că persoana cu care s-a îmbrățișat era investigator DNA sub acoperire. Vezi mai mult pe TVR