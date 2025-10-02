Despărțire neașteptată la McLaren: Echipa a renunțat la unul dintre cei mai promițători piloți

McLaren a anunțat joi o despărțire surprinzătoare, echipa cu sediul la Woking precizând încetarea, cu efect imediat, a contractului pilotului Alex Dunne, transmite racingnews365.com.

McLaren a renunțat cu efect imediat la Alex Dunne

În vârstă de 19 ani, Dunne era membru al programului McLaren Driver Development de anul trecut.

A avut parte de un debut promițător în Formula 3, iar în acest sezon a participat în Formula 2.

A impresionat rapid, a bifat două victorii, două plecări din pole position și șapte podiumuri. El se află în prezent pe locul 5 în ierarhia generală, informează sursa citată.

„A fost o plăcere să lucrăm cu Alex” – mesajul McLaren la despărțire.

Anunțul a venit printr-un comunicat oficial publicat de McLaren Racing, în care echipa i-a mulțumit tânărului pilot pentru colaborarea din ultimul an.

„McLaren Racing a încheiat contractul cu Alex Dunne, membru al McLaren Driver Development Programme. A fost o plăcere să lucrăm cu Alex în ultimul an și să contribuim la creșterea sa ca pilot.

Alex va fi eliberat cu efect imediat. Îi urăm toate cele bune pentru cariera sa viitoare”, a transmis echipa britanică.

Sursa citată menționează că despărțirea surprinzătoare ar fi venit pe fondul diferențelor de viziune privind direcția carierei lui Dunne.

Alex a pilotat, de asemenea, și în Formula 1, irlandezul înlocuindu-l pe Oscar Pastri în FP1 (antrenamentul liber cu numărul unu) cu ocazia Marelui Premiu de la Monza, de la începutul lunii trecute.

Despărțirea este una cu atât mai surprinzătoare cu cât McLaren dădea semne clare că are încredere în potențialul său.