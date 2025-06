Pilot de Formula 2, forțat să șteargă rețelele sociale după valul de ură online

Victimă a atacurilor online, Alex Dunne a fost forțat să șteargă rețelele de socializare, transmite express.co.uk. Pilotul de Formula 2 a avut parte de un weekend teribil la Monaco: a fost ținta unei campanii de abuz online. FIA a reacționat imediat și a condamnat comportamentul toxic.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Implicat într-un accident colectiv care a dus la eliminarea a 11 monoposturi din cursa de Formula 2 de la Monaco, irlandezul Dunne a mărturisit că a primit mesaje „foarte rele și supărătoare.” A fost nevoit să șteargă rețelele de socializare de pe telefon pentru a se liniști.

Lider al ierarhiei piloților din F2, Alex mărturisește că nu se aștepta să fie ținta unui asemenea val de ură.

„Am șters rețelele sociale de pe telefonul meu la o oră după cursă. Nu mai primisem niciodată în viața mea mesaje atât de urâte.

Nu sunt genul care se lasă afectat de comentarii, dar de data asta a fost prea mult”, a precizat Dunne.

Mohammed ben Sulayem, președintele FIA, a ieșit public și a condamnat cele întâmplate.

„Motorsportul este construit pe competiție, pasiune și angajament. Pasiunea nu ar trebui transformată în ură.

Îi susținem pe piloți și familiile lor. Vom continua să acționăm pentru a elimina toxicitatea din acest sport” – a declarat Ben Sulayem.

Din păcate, problema cu care se confruntă Dunne nu este una izolată: Jack Doohan a fost atacat cu mesaje false despre familia lui.

În acest an, australianul Doohan a fost ținta unei farse online care implica un presupus comentariu făcut de tatăl său. Pilotul a spus că totul a fost „complet fals și fabricat.”

„Vă rog, nu-mi mai hărțuiți familia. Nu am crezut că se va ajunge în acest punct. Este profund tulburător”, a spus, vizibil afectat, Jack Doohan.

Alex Dunne revealed he deleted all social media after Monaco due to „really, really bad and quite upsetting” messages, but Andrea Stella’s response shows true leadership: „We are completely behind Alex, not only on… pic.twitter.com/O1rQUTeU1F

‼️🚨 As a collective we must standup for our young drivers‼️🚨

I believe this is in response to the online abuse Alex Dunne has endured in the last couple of weeks.

He isn’t the first one to deal with this, this year alone we’ve seen this happen over and over again, be that with Jack, Liam, Lando or even Max.

Please, choose kindness. 🤍 https://t.co/AY3wWk9jxl

— RBJT Updates (@RBJTUpdates) June 5, 2025