The Base: neonaziști americani, agenți ai haosului în războiul din Ucraina

Recenta asasinare a unui agent de informații ucrainean a fost revendicată de un grup neonazist american numit The Base. Mișcarea, care a fost inclusă pe lista organizațiilor teroriste de către Uniunea Europeană în 2024, susține că dorește să creeze o enclavă etnică albă în vestul Ucrainei, arată a analiză France24, preluată de Rador.

Ei au avertizat că acesta este doar începutul. Membri autoproclamați ai grupării neonaziste nord-americane The Base au revendicat pe Telegram responsabilitatea pentru asasinarea la Kiev, în plină zi, a unui oficial al SBU, serviciul ucrainean de contrainformații, pe 10 iulie.

De atunci, acești activiști rasişti au făcut apeluri repetate pe rețelele de socializare pentru crearea unei enclave teritoriale sau chiar a unei Ucraine 100% „albe”. Toate acestea pe fondul suspiciunii de manipulare din partea spionilor ruși, subliniază „The Guardian” într-un articol publicat miercuri, 16 iulie.

Autoritățile ucrainene au susținut de asemenea că au ucis două persoane suspectate de a fi în spatele uciderii agentului SBU și le-au acuzat că ar avea legături cu serviciile de informații rusești. Nu au făcut nicio referire la The Base.

Neo-naziști „acceleraționiști”

Acest grup, fondat în 2018 în Statele Unite, a apărut abia foarte recent pe pământ ucrainean. Inițial, acești neonaziști „s-au prezentat drept membri ai unui grup de supraviețuire pentru a nu atrage prea mult atenția autorităților americane”, spune Joshua Farrell-Molloy, specialist în subculturi extremiste pe internet la Universitatea din Malmö.

Dar nu au depus multe eforturi pentru a-și ascunde orientarea ideologică extremistă. The Base a fost etichetată drept „rețea antisemită și de supremație a albilor” de către Southern Poverty Law Center, una dintre principalele organizații care monitorizează mișcările extremiste din Statele Unite. În 2024, Uniunea Europeană a inclus-o pe lista organizațiilor teroriste.

În șapte ani de existență, The Base „a devenit principala rețea acceleraționistă neonazistă”, spune Joshua Fisher-Birch, specialist în mișcări de extrema dreaptă, care a urmărit evoluția The Base încă de la crearea sa pentru Counter Extremism Project, un ONG american care luptă împotriva extremismului.

Acceleraționismul este un curent deosebit de violent al mișcării rasiste „care s-a dezvoltat în ultimii zece ani și pledează pentru o accelerare a prăbușirii civilizației occidentale pentru a crea un context favorabil unei revoluții neonaziste care să instaureze o societate rasistă”, rezumă Paul Jackson, istoric al extremismului la Universitatea din Southampton.

„Și pentru a realiza acest lucru, acești neonaziști nu se dau în lături de la violență și atacuri pentru a destabiliza ordinea stabilită. În această nebuloasă teroristă de extrema dreaptă, The Base a avut întotdeauna reputația de a fi puțin mai radicală decât celelalte”, precizează Joshua Farrell-Molloy.

De obicei grupuri mici sau activiști acceleraționiști neonaziști se mobilizează în principal online, încercând să se motiveze reciproc să comită acțiuni violente de tip lupi singuratici pentru a promova cauza acceleraționistă. The Base are un modus operandi mai ancorat în realitate și „pune mai mult accent pe întâlnirile față în față și pe antrenamentul de grup pentru a fi pregătită [pentru prăbușirea civilizației occidentale, n. red.]”, notează Joshua Fisher-Birch. Mai mulți membri ai acestei rețele au fost arestați între 2019 și 2021 și acuzați că ar fi pus la punct planuri de a comite crime pe teritoriul american.

The Base şi internaţionala neonaziştilor

The Base concepe de asemenea „revoluția” neonazistă într-o manieră globală, viziunea sa asupra unei „internaționale albe” respinge și abordările naționaliste. Grupul susține că este prezent în Statele Unite, Australia, Africa de Sud și în mai multe țări europene, precum Spania sau Bulgaria.

Totuși, nu ar trebui să ne imaginăm o armată de neonaziști gata să năvălească asupra lumii occidentale. „Pentru ei, nu contează numărul. Acești acceleraționiști, care nu sunt numeroși, se văd mai degrabă ca un vârf de lance sau o avangardă decât ca o organizație de masă”, explică Paul Jackson.

Prin urmare, în Ucraina pare să fi decis The Base să atace ostentativ. „Este interesant că Rinaldo Nazzaro, liderul acestei mișcări, s-a declarat în favoarea acțiunilor violente doar în contextul actual din Ucraina”, subliniază Joshua Fisher-Birch. În altă parte, el consideră că acest lucru ar fi contraproductiv și că este mai bine să ne pregătim pentru faimosul colaps inevitabil al lumii occidentale.

De ce această excepție ucraineană? Un tratament aparte care poate fi explicat, parțial, prin acceleraționism. „Este vorba despre a ști cum să profiți de oportunitățile care apar din contexte instabile. Și, odată cu războiul, autoritățile ucrainene sunt deja slăbite”, notează Joshua Farrell-Molloy. The Base a postat pe Telegram mai multe videoclipuri cu membrii săi din Ucraina dând foc la mașini și instalații electrice. Grupul a desfășurat de asemenea numeroase campanii de etichetare în mai multe orașe ucrainene, nu sub numele de The Base, ci de Phoenixul Alb. Acesta este numele care i-a făcut cunoscuți în Ucraina: este numele de cod pentru operațiunea care viza crearea unei enclave separatiste 100% albe prin preluarea controlului – prin forță dacă este necesar – asupra regiunii Transcarpatia, în vestul Ucrainei, la granița cu Slovacia, Ungaria și România. Au venit deja chiar și cu un steag și un slogan: „rasa noastră este națiunea noastră”.

Visul unui „etno-stat” 100% alb în Ucraina

Acest vis al unui „etno-stat” corespunde unui obiectiv adesea propus de neonaziștii acceleraționiști. Rinaldo Nazzaro a recunoscut în repetate rânduri că a fost influențat de Harold Covington, un neonazist foarte activ în anii 1970 și care „și-a propus să creeze un ‘etno-stat’ care să reunească mai multe regiuni din nord-vestul Statelor Unite sub numele de Northwest Imperative [Imperativul Nord-Vestului]”, precizează Paul Jackson.

Scopul „nu ar fi să se mulțumească cu micul lor teritoriu și să devină fermieri sau ceva de genul, ci să-l folosească ca bază de operațiuni și să se afle într-o stare de război constant împotriva lumii exterioare”, explică Joshua Fisher-Birch. Cu alte cuvinte, Transcarpatia aparţinând The Base ar crea un alt front vestic pentru Ucraina. Un scenariu de vis pentru Rusia.

The Base și Rinaldo Nazzaro au fost acuzați, în cel mai bun caz, că servesc involuntar interesele rusești, în cel mai rău caz, că sunt controlați de serviciile de informații rusești. Acuzații care, în parte, proveneau de la mișcarea neonazistă.

Aceste suspiciuni de complicitate cu Moscova se datorează în mare măsură faptului că Rinaldo Nazzaro s-a stabilit la sfârșitul anilor 2010 în Rusia și, cel mai probabil, la Sankt Petersburg. Acest lider neonazist, căsătorit cu o rusoaică, a căzut în oala rasismului după ce a lucrat timp de mai mulți ani pentru Departamentul american al Apărării. Cu toate acestea, el neagă orice complicitate cu autoritățile ruse și susține că a acționat doar pentru a-și proteja copiii de „degenerarea” rasială a Statelor Unite.

Mai mult, revendicarea responsabilității pentru uciderea agentului ucrainean provine de pe un alt cont de Telegram decât cel care a promovat inițial proiectul de „etno-stat” în Transcarpatia. Ambele susțin că au legături cu The Base, dar cel care a revendicat responsabilitatea pentru asasinat amestecă mesaje rasiste cu atacuri directe la adresa guvernului lui Volodimir Zelenski, acuzat de trădarea poporului ucrainean. O linie „editorială” 100% ruso-compatibilă.

„The Base în Ucraina a anunțat de asemenea că este dispusă să ofere recompense pentru atacuri împotriva infrastructurii ucrainene. Acest aspect financiar sugerează operațiuni susținute de serviciile rusești, mai degrabă decât acțiuni pur ideologice”, sugerează Joshua Farrell-Molloy.

Ca să nu mai vorbim de faptul că e greu de imaginat o mână de neonaziști reușind să preia controlul asupra unei întregi regiuni a Ucrainei. Și operațiunea pare, în acest sens, mai degrabă o diversiune de care Kievul s-ar fi putut lipsi și care convine Moscovei. Totuși, experții intervievați recunosc că aceasta ar putea fi o coincidență nefericită, în care interesele neonazismului și cele ale lui Vladimir Putin se aliniază perfect.

Autor: Sébastian Seibt / Traducere: Gabriela Sîrbu