RedBull, pregătită să-l înlocuiască pe Verstappen, în pericol de suspendare, cu un pilot de 17 ani

RedBull așteaptă decizia FIA în cazul unei eventuale suspendări a lui Max Verstappen după incidentul cu George Russell de la Barcelona. Pentru a nu fi luată prin surprindere, echipa condusă de Christian Horner i-a pregătit deja campionului mondial un înlocuitor: Arvid Lindblad, un tânăr britanic născut la Londra, care are doar 17 ani.

RedBull are, conform express.co.uk, deja un plan B pregătit în cazul în care Verstappen va fi suspendat de FIA. Echipa condusă de Horner îl va arunca în lupta din F1 pe Arvid Lindblad.

Potrivit De Telegraaf, RedBull a cerut FIA o excepție specială pentru a-i oferi superlicența lui Arvid Lindblad, un tânăr britanic născut la Londra, care impresionează deja în Formula 2.

În vârstă de doar 17 ani, Lindblad nu îndeplinește limita minimă de vârstă (18 ani), dar regulamentele permit o derogare în cazuri excepționale.

De altfel, cazul Antonelli deschide larg ușa pentru o primire a lui Lindblad la întrecerile Formulei 1, chiar dacă nu îndeplinește vârsta necesară.

Regulamentul a fost flexibilizat după ce Kimi Antonelli (Mercedes) a primit undă verde pentru a participa la antrenamentele din Marele Circ la vârsta de doar 17 ani.

„Nu este vorba despre vârstă, ci despre talent și maturitate”, spunea atunci Toto Wolff, șeful celor de la Mercedes.

Lindblad este unul dintre cei mai promițători piloți din celebra academie a celor de la RedBull. Prestațiile lui din Formula 2 au atras atenția echipei, iar Horner și compania ar fi aplicat pentru superlicență chiar înainte de cursa cu cântec de la Barcelona.

Reamintim că Max Verstappen riscă o suspendare de o cursă după ce a primit trei puncte de penalizare la Barcelona și a ajuns la un total de 11.

Incidentul dintre Verstappen și Russell de la Barcelona

