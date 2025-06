Russell îl atacă pe Verstappen după incidentul de la Barcelona: „A lovit intenționat, ne jucăm cu viețile noastre”

La finalul cursei din Spania, George Russell l-a atacat dur pe Max Verstappen, cel care a intrat în monopostul său (în încercarea de a-i bloca depășirea) în penultimul tur al MP de Formula 1 din Spania.

Vizibil furios după gestul lui Max, Russell spune că așa ceva nu este normal să se întâmple pe un circuit de Formula 1 și că gestul lui Verstappen a pus în pericol viața celor doi piloți.

Foarte supărat, George l-a criticat pe Max și a vorbit în termeni duri despre manerva acestuia din penultimul tur al Marelui Premiu al Spaniei.

„Total inutil, nu îi face cinste gestul. Nu știu la ce se gândea.

Nu prea are sens să te izbești deliberat de cineva și să riști să-ți avariezi propria mașină, să riști o penalizare. Nu te poți ciocni în mod deliberat de un alt pilot”, spune George Russell despre manevra riscată a lui Verstappen.

Între cei doi piloți există deja un istoric aprins. După incidentul din Qatar 2024, unde Verstappen a fost penalizat în calificări, au existat deja insulte în public și tensiuni evidente. Barcelona a fost doar o nouă etapă într-un conflict mocnit între Russell și Verstappen.

„A fost oribil. Rău, rău, rău!”, comentează și Nico Rosberg, campion mondial în Formula 1 în sezonul 2016.

„Trebuie să primească un steag negru. S-a izbit intenționat de Russell doar ca să demonstreze ceva. Asta nu a arătat bine”, a completat fostul pilot al celor de la Mercedes la microfonul celor de la Sky Sports.

Drama in the closing stages of the race! 😱

Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk

— Formula 1 (@F1) June 1, 2025