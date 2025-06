Max Verstappen riscă suspendarea: Imaginea de „om rău” din F1 se adâncește

Max Verstappen se află încă o dată în centrul unei controverse majore din Formula 1, campionul mondial en-titre fiind aspru criticat după manevra în care a intrat în monopostul lui George Russell pe finalul Marelui Premiu al Spaniei. Olandezul este tot mai aproape de o suspendare, după cum informează racingnews365.

Max a primit zece secunde de penalizare în urma gestului său controversat, dar și alte trei puncte de penalizare.

În acest moment, Verstappen are un total de 11 puncte de penalizare, cu doar unul sub limita care ar declanșa automat o interdicție de cursă.

Aceste puncte de penalizare se adună pentru o perioadă de 12 luni, iar sancțiunea va fi ștearsă doar după Marele Premiu din Austria, din data de 30 iunie.

Ceea ce înseamnă că dacă Max va mai fi în centrul vreunui incident în următoarea perioadă, el riscă să-i fie interzisă participarea la un Grand Prix.

După incidentul de pe circuitul de la Montmelo, Mercedes a cerut explicații oficiale, echipa condusă de Toto Wolff precizând că ar fi vorba despre intenție în gestul lui Verstappen.

De alfel, chiar și Helmut Marko (consilierul de imagine al RedBull și un susținător constant al lui Max) a refuzat să comenteze comportamentul lui Verstappen, alimentând și mai mult percepția că gestul campionului mondial en-titre a fost unul intenționat.

Momentul în care Verstappen întră în monopostul lui Russell

Drama in the closing stages of the race! 😱

Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk

— Formula 1 (@F1) June 1, 2025