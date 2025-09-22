Despărțire neașteptată: Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională a României

Convocat pe lista stranierilor pentru dubla cu Moldova (amical) și Austria (preliminarii CM 2026), Alexandru Mitriță a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie cariera la echipa națională a României la vârsta de 30 de ani, transmite FRF.ro.

„Fotbalistul care a bifat prezențe la naționalele de juniori ale României și-a făcut debutul la prima reprezentativă pe 24 martie 2018, într-un amical câștigat cu Israel, 2-1, în mandatul lui Cosmin Contra. În acel meci, Mitriță și-a trecut în cont un assist.

Au urmat alte 25 de prezențe la Echipa Națională, el reușind să înscrie și 4 goluri. Ultima sa reușită este cea din septembrie 2024, în victoria cu 3-1 contra Lituaniei, din Liga Națiunilor”, transmite sursa citată.

Scrisoarea de retragere a lui Alex Mitriță

„După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și mai bine de 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară: mă retrag de la echipa națională a României.

Îmi amintesc cu emoție acea primă convocare la un lot de juniori. Eram un copil cu visuri mari, care simțea că lumea fotbalului i se deschide în față. Emoțiile trăite atunci au fost atât de intense încât și astăzi, după atâția ani, le simt la fel de vii.

Mai târziu, când am debutat la prima reprezentativă, am simțit cu adevărat că sunt fotbalist. Să îți auzi imnul și să știi că porți pe umeri speranța și mândria unei țări întregi e un sentiment greu de pus în cuvinte, dar pe care nu îl voi uita niciodată.

Astăzi, la 30 de ani, mă aflu într-un moment al carierei în care trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, iar distanțele sunt uriașe. Drumurile lungi și timpul scurt fac extrem de dificilă prezența constantă la echipa națională. În plus, știu că mai am doar câțiva ani de carieră la nivel înalt și simt nevoia să îmi îndrept toată energia spre viitorul meu și al familiei mele.

E o decizie luată cu sufletul strâns, dar cu convingerea că este cea mai bună pentru mine și familia mea în acest moment al vieții mele. De aceea, vă rog să îmi respectați decizia fără a crea în jurul acesteia speculații fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naționale, care are nevoie de liniște și susținere totală pentru a-și atinge obiectivele.

Vreau să le mulțumesc selecționerilor alături de care am avut onoarea să lucrez. Fiecare dintre ei m-a ajutat să cresc, să învăț și să dau tot ce am mai bun pentru culorile României. Le mulțumesc și tuturor oamenilor din staff cu care am colaborat, au fost mereu alături de mine la nevoie.

Le mulțumesc colegilor mei, cu care am împărțit vestiarul, bucuriile și dezamăgirile, dar mai ales momentele unice care ne vor lega pe viață. Și mai presus de toate, vă mulțumesc vouă, suporterilor. Fără voi, fotbalul nu ar avea aceeași frumusețe.

V-am simțit mereu aproape, fie că am jucat acasă, fie că am fost departe, și fiecare încurajare a voastră a însemnat enorm pentru mine.

Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai fi pe teren în tricoul României, voi rămâne un suporter al echipei naționale și voi trăi cu aceeași emoție fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!

Cu respect și recunoștință,

Alexandru Mitriță.”

În prezent, atacantul în vârstă de 30 de ani este legitimat la Zhejiang FC, din China.

Grupa H a preliminariilor pentru CM 2026, clasament

1 Bosnia și Herțegovina 12 puncte (11-3 golaveraj) / 5 meciuri

2 Austria 12 (9-2) / 4 meciuri

3 România 7 (10-6) / 5 meciuri

4 Cipru 4 (5-7) / 5 meciuri

5 San Marino 0 (1-18) / 5 meciuri.

De știut

Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Programul Grupei H

21 martie

Cipru – San Marino 2-0

ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

24 martie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1

21:45 – San Marino – ROMÂNIA 1-5

7 iunie

16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0

21:45 – Austria – ROMÂNIA 2-1

21:45 – ROMÂNIA – Cipru 2-0

21:45 – San Marino – Austria 0-4

6 septembrie

21:45 – Austria – Cipru 1-0

21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

9 septembrie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2

21:45 – Cipru – ROMÂNIA 2-2

9 octombrie

21:45 – Austria – San Marino

21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru

21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino.