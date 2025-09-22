Surprizele lui Mircea Lucescu – Stranierii convocați pentru meciurile cu Moldova și Austria
Mircea Lucescu a anunțat lista stranierilor convocați pentru meciurile cu Moldova (amical) și Austria (din preliminariile CM 2026). Lisav Eissat (de la Maccabi Haifa) este marea surpriză a selecțiorului primei reprezentative.
Conform FRF, Mircea Lucescu a prezentat o listă de 22 de fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate. Lotul final va fi format dintr-o parte dintre stranieri la care se vor adăuga fotbaliștii din campionatul intern.
Pe lângă Lisav Eissat, Mircea Lucescu a mai chemat la lot jucători precum Ionuț Nedelcearu (Akron Togliatti), Virgil Ghiță (Hannover 96), Ianis Hagi (Alanyaspor), Alexandru Mitriță (Zhejiang FC) și Florinel Coman (Al-Gharafa).
- România – Moldova / joi, 9 octombrie, de la ora 21:00 / meci amical
- România – Austria / duminică, 12 octombrie, ora 21:45 / preliminarii CM 2026
PORTARI
Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);
MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);
ATACANȚI
Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).
Grupa H, clasament
- 1 Bosnia și Herțegovina 12 puncte (11-3 golaveraj) / 5 meciuri
- 2 Austria 12 (9-2) / 4 meciuri
- 3 România 7 (10-6) / 5 meciuri
- 4 Cipru 4 (5-7) / 5 meciuri
- 5 San Marino 0 (1-18) / 5 meciuri.
De știut
- Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.
Programul Grupei H
21 martie
Cipru – San Marino 2-0
ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1
24 martie
21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1
21:45 – San Marino – ROMÂNIA 1-5
7 iunie
16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0
21:45 – Austria – ROMÂNIA 2-1
21:45 – ROMÂNIA – Cipru 2-0
21:45 – San Marino – Austria 0-4
6 septembrie
21:45 – Austria – Cipru 1-0
21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
9 septembrie
21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2
21:45 – Cipru – ROMÂNIA 2-2
9 octombrie
21:45 – Austria – San Marino
21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina
12 octombrie
16:00 – San Marino – Cipru
21:45 – ROMÂNIA – Austria
19:00 – Cipru – Austria
21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA
18 noiembrie
21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina
21:45 – ROMÂNIA – San Marino.
