G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Surprizele lui Mircea Lucescu – Stranierii convocați pentru meciurile cu Moldova și…

Mircea Lucescu
Mircea Lucescu / Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Surprizele lui Mircea Lucescu – Stranierii convocați pentru meciurile cu Moldova și Austria

Sportz22 Sep 0 comentarii

Mircea Lucescu a anunțat lista stranierilor convocați pentru meciurile cu Moldova (amical) și Austria (din preliminariile CM 2026). Lisav Eissat (de la Maccabi Haifa) este marea surpriză a selecțiorului primei reprezentative.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Conform FRF, Mircea Lucescu a prezentat o listă de 22 de fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate. Lotul final va fi format dintr-o parte dintre stranieri la care se vor adăuga fotbaliștii din campionatul intern.

Pe lângă Lisav Eissat, Mircea Lucescu a mai chemat la lot jucători precum Ionuț Nedelcearu (Akron Togliatti), Virgil Ghiță (Hannover 96), Ianis Hagi (Alanyaspor), Alexandru Mitriță (Zhejiang FC) și Florinel Coman (Al-Gharafa).

  • România – Moldova / joi, 9 octombrie, de la ora 21:00 / meci amical
  • România – Austria / duminică, 12 octombrie, ora 21:45 / preliminarii CM 2026

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Grupa H, clasament

  • 1 Bosnia și Herțegovina 12 puncte (11-3 golaveraj) / 5 meciuri
  • 2 Austria 12 (9-2) / 4 meciuri
  • 3 România 7 (10-6) / 5 meciuri
  • 4 Cipru 4 (5-7) / 5 meciuri
  • 5 San Marino 0 (1-18) / 5 meciuri.

De știut

  • Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Programul Grupei H

21 martie

Cipru – San Marino 2-0
ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

24 martie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1
21:45 – San Marino – ROMÂNIA 1-5

7 iunie

16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0
21:45 – Austria – ROMÂNIA 2-1

21:45 – ROMÂNIA – Cipru 2-0
21:45 – San Marino – Austria 0-4

6 septembrie

21:45 – Austria – Cipru 1-0
21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

9 septembrie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2
21:45 – Cipru – ROMÂNIA 2-2

9 octombrie

21:45 – Austria – San Marino
21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru
21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria
21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina
21:45 – ROMÂNIA – San Marino.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.