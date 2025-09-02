Designerul francez Ramdane Touhami, vizat de o plângere pentru hărțuire morală și muncă nedeclarată

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ramdane Touhami, designer francez cu notorietate internațională, este ținta unei plângeri depuse de un fost angajat pentru hărțuire morală și muncă ascunsă. Informația a fost confirmată luni pentru AFP de o sursă apropiată dosarului, conform Fashion United.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Plângerea, depusă pe 21 august la Paris, denunță repetarea insultelor adresate angajaților și amenințările formulate de Touhami, cunoscut în industria luxului drept un „om orchestră”. De asemenea, sunt invocate ore suplimentare nedeclarate și neplătite.

„Clientul nostru a fost victima și martor al unui stil de management brutal și distructiv practicat în această companie”, a declarat avocatul Arthur Gaulier pentru AFP. El susține că fostul angajat „a avut curajul să denunțe intimidările, insultele și umilințele la care Ramdane Touhami și-a supus echipele”. Dosarul are și o componentă legată de dreptul muncii, coordonată de avocata Morgane Dolo.

Contactat de AFP, Ramdane Touhami a refuzat să comenteze acuzațiile.

Încă din martie, publicația Mediapart relata, pe baza a circa cincisprezece mărturii anonime, că Touhami „își face angajații să trăiască un iad”. „Ședințele bilunare sunt, fără excepție, un coșmar: reproșuri, insulte, accese de furie”, declara un fost angajat.

Între replicile atribuite antreprenorului: „Ai două soluții, ori te sinucizi, ori continui lupta”, sau „Tipul cu ochelari de acolo, dacă era lângă mine, lua un glonț în cap”. Alte persoane au reclamat lipsa plății orelor suplimentare: „Nimeni nu cerea bani în plus pentru că aici era dictatură”, afirma unul dintre martori.

Touhami a negat acuzațiile într-un interviu acordat anterior Mediapart: „Sunt expresii pe care le folosesc, dar nu pentru angajații mei. Vi s-au spus prostii.”

Supranumit de Financial Times „guru al brandurilor”, Ramdane Touhami s-a impus prin studioul său de design Art Recherche Industrie (ARI), axat pe estetica de brand, de la arhitectură la strategie. A fost sprijinit de gigantul LVMH, care în 2021 a achiziționat Officine Universelle Buly, companie fondată de Touhami și specializată în parfumuri și cosmetice – pentru 179 de milioane de euro, potrivit presei.