Deputatul PSD Mihai Fifor îl acuză pe Bolojan că „lovește în interesele arădenilor și bihorenilor”, blocând proiectul Drumului Expres Oradea – Arad

Deputatul PSD de Arad Mihai Fifor afirmă pe contul său de Facebook că proiectul Drumului Expres Oradea – Arad, care ar fi fost „pornit de fostul ministru Sorin Grindeanu”, este „demolat” de Bolojan.

Acuzația survine după ce CNAIR a dat ordinul de începere a lucrărilor la șoseaua de mare viteză abia pentru primăvara anului 2027, blocând astfel proiectul care, în realitate, a fost urnit tocmai de Bolojan, imediat după instalarea sa în fruntea Consiliului Județean Bihor, informează ebihoreanul.ro

Oprirea construcției drumului expres Arad-Oradea, parte a coridorului strategic Via Carpathia – un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României!”, a scris deputatul PSD de Arad Mihai Fifor pe contul său de Facebook.

Fifor susține că „atâta timp cât Sorin Grindeanu a fost ministrul Transporturilor, investițiile în infrastructura rutieră și feroviară au atins un nivel neatins vreodată în ultimii 35 de ani”, iar „drumul expres Arad–Oradea este o dovadă clară”.

În schimb, potrivit PSD-istului, în loc să sprijine investițiile, premierul Ilie Bolojan guvernează „cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulți”.

Fifor și-a motivat noul atac împotriva premierului Bolojan prin faptul că asocierea turcă Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS – Straco Holding SRL, care a câștigat licitația pentru construirea lotului II al DX Oradea dintre Salonta și Chișineu Criș, a primit de la CNAIR ordinul de începere a lucrărilor abia de la data de 1 martie 2027.

Oficial, motivul invocat de CNAIR este insuficiența fondurilor pentru asigurarea ritmului lucrărilor conform graficelor stabilite, asta deși proiectul are finanțare europeană prin Programul Transporturi 2021-2027, precum și nefinalizarea tuturor procedurilor de expropriere.

În postarea sa pe Facebook, Fifor a pretins – nici mai mult, nici mai puțin – decât că „Sorin Grindeanu a pornit proiectul, l-a finanțat și l-a pus pe șine”, în timp ce „Ilie Bolojan, premierul care s-a lăudat ani de zile cu acest drum expres chiar în județul lui, pune acum frână”, ceea ce înseamnă că „lovește în interesele bihorenilor și ale arădenilor, care pierd ani prețioși de dezvoltare”. Ciește mai mult pe ebihoreanul.ro