Mihai Fifor (PSD): Ameninţarea permanentă cu demisia pe care o face premierul Bolojan reflectă o doză de imaturitate politică. Nu poţi să ameninţi că îţi iei jucăriile şi pleci de fiecare dată când partenerii au alte puncte de vedere

Social-democratul Mihai Fifor îl atacă, luni, pe premierul Ilie Bolojan, în urma informaţiilor neoficiale potrivit cărora şeful Executivului a ameninţat cu demisia, în şedinţa coaliţiei de duminică. Fifor spune că, ”după ce ai făcut haos în jurul tău, te superi pe sat, îţi iei jucăriile şi pleci, asta nu poate să îţi atragă respectul partenerilor şi, cu atât mai puţin, pe cel al românilor oneşti care suportă deja consecinţele “reformei” marca Bolojan”. Potrivit deputatului PSD, ameninţarea permanentă cu demisia pe care o face premierul Bolojan reflectă o doză de imaturitate politică şi incapacitatea de a purta un dialog politic constructiv, transmite News.ro.

”După ce ai făcut haos în jurul tău, te superi pe sat, îţi iei jucăriile şi pleci. Asta nu poate să îţi atragă respectul partenerilor şi, cu atât mai puţin, pe cel al românilor oneşti care suportă deja consecinţele “reformei” marca Bolojan. Apoi, au românii o povestioară despre Ionică şi lupul…Dacă domnul Bolojan vrea să joace rolul lui Ionică, să nu se mire când partenerii de coaliţie şi româ nii încep să vadă în acest joc doar iresponsabilitate şi hazard, nu leadership. Şi nimeni nu te mai ia în serios”, spune Fifor într-o postare pe Facebook.

Potrivit deputatului PSD, ”ameninţarea permanentă cu demisia pe care o face premierul Bolojan reflectă o doză de imaturitate politică şi incapacitatea de a purta un dialog politic constructiv”.

”Nu poţi să ameninţi că îţi iei jucăriile şi pleci de fiecare dată când partenerii tăi au alte puncte de vedere. Este un comportament imberb, total inadecvat cu poziţia de premier”, arată Fifor. Social-democratul mai sune că ”premierul trebuie să accepte o realitate simplă, şi anume că PNL a luat în alegeri doar 14%, iar guvernul pe care îl conduce poate funcţiona doar pentru că are în spate o coaliţie din care fac parte mai multe partide”.

”De aceea, deciziile majore trebuie luate prin consens, aşa cum prevede Acordul Politic pe baza căruia funcţionează Coaliţia. Premierul nu poate schimba unilateral, de la o zi la alta, înţelegerile convenite în Coaliţie, mai ales atunci când datele pe care le invocă nu corespund realităţii. Dacă domnul Bolojan e incapabil să aibă un dialog politic constructiv şi dacă nu poate respecta înţelegerile din Coaliţie atunci să îşi ia jucăriile şi să plece, dar să-şi asume şi toate consecinţele negative pe care le va produce asupra economiei naţionale cu acest comportament imatur”, mai afirmă deputatul PSD. Mihai Fifor adaugă că nimeni nu contestă nevoia de reformă.

”PSD nu blochează nicio schimbare necesară. Cerem doar ca deciziile majore, care afectează milioane de oameni, să fie luate cu responsabilitate şi pe baza unor date reale, nu pe genunchi şi nu cu cifre care se schimbă de la o zi la alta. Susţinem eliminarea cheltuielilor inutile, dar nu acceptăm tăieri de tip „ghilotină”, impuse otova pe procente stabilite la centru, fără legătură cu realităţile din teren. Administraţia locală nu înseamnă doar funcţionari. Înseamnă şcoli, biblioteci, poliţie locală, jurişti, contabili, servicii publice vitale. O reformă făcută cu barda ar destabiliza grav sistemul şi ar lovi direct în cetăţeni. Mai bine măsurăm de zece ori, decât să tăiem o dată şi prost”, apreciază Fifor.