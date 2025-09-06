Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București – Hamburg 195 / Peste 230 de părinți merg în instanță și acuză haos înainte de începerea școlii

Conducerea Școlii Gimnaziale nr. 195 „Hamburg” din Sectorul 3, cea mai mare școală din Capitală, cu peste 2.000 de elevi, și-a dat demisia în bloc, a confirmat pentru Edupedu.ro directoarea Ștefania Voicu, sâmbătă, 6 septembrie. Decizia vine cu doar două zile înainte de începerea cursurilor, programate pentru luni, 8 septembrie. În paralel, peste 230 de părinți ai elevilor de clasa a III-a care ar urma să facă ore zilnic de la 11 la 14 au depus sesizări și au anunțat că vor merge în instanță, acuzând că elevii lor sunt obligați să învețe într-un sistem „haotic, abuziv și ilegal”.

Întrebată de motivul demisiei, directoarea Ștefania Voicu nu a mai răspuns mesajelor reporterului Edupedu.ro.

Școala Gimnazială „Hamburg” Nr. 195 are trei directori adjuncți, potrivit prezentării de pe site-ul instituției: Ionel – Marius Țolescu, Simina – Maria Oncete și Ana – Maria Tudor.

În cel mai recent document transmis Edupedu.ro, părinții descriu situația actuală a școlii prin trei cuvinte: „haos, abuz și intimidare”. Aceștia reclamă că școala a intrat într-un amplu proces de renovare și extindere, iar organizarea procesului de învățământ a fost lăsată pe ultima sută de metri, pentru aproximativ 2.000 de elevi. La dispoziție rămân doar două corpuri active și containere „amplasate efectiv pe trotuar, în parcare, în ciuda faptului că școala oricum este supraaglomerată, în total fiind aproximativ 86 de clase”.

Potrivit părinților, vineri, pe 5 septembrie, în ajunul începerii școlii, conducerea le-a comunicat un „program provizoriu, program haotic, ilegal, deoarece maschează un învățământ în trei schimburi, deși această formă de organizare este ilegală, cum de altfel au declarat recent atât Ministerul Educației, cât și Inspectorul școlar general”. Ei acuză că, fără nicio consultare prealabilă și fără o analiză de impact, s-a decis ca „aproximativ 230 de elevi în vârstă de 8-9 ani din 10 clase de a III-a să învețe provizoriu de la 11:20 și până la 14:00”.

Sesizarea ridică și întrebări legate de efectele asupra familiilor: „Cine îi duce la școală? Cine îi ia de la școală? Cine suportă costurile exorbitante pentru această situație? Cine răspunde pentru faptul că părinții sunt nevoiți să își reducă programul de lucru? Cine răspunde pentru faptul că acești copii vor fi nevoiți să fie sacrificați? Cine răspunde dacă se întâmplă un accident cu un astfel de copil?”.