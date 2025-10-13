Oamenii din Aninoasa, afectați de cutremurele din 2023, așteaptă încă noile locuințe / Ei locuiesc în continuare în containere modulare

G4Media.ro
Oamenii din Aninoasa, afectați de cutremurele din 2023, așteaptă încă noile locuințe…

Containere de locuit in Aninoasa, pe Valea Jiului. Au fost montat dupa inundatii
Sursa foto: Radio Timișoara

Blocurile în care ar urma să fie mutați sinistrații nu au fost finalizate, iar autoritățile locale și județene solicită, din nou, bani de la buget, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.
Oamenii evacuați din blocurile din Aninoasa, în urma cutremurelor din 2023, riscă să petreacă a treia iarnă în containere modulare.
Blocurile în care ar urma să fie mutați nu au fost finalizate nici acum, iar autoritățile locale și județene cer, din nou, bani de la buget pentru racordarea lor la utilități și pentru alte construcții ce țin de siguranță.
Guvernul a respins, deja, o primă solicitare de suplimentare a celor 40 de milioane alocate în 2023, dar documentația a fost refăcută și trimisă, din nou, la București. În prezent, se așteaptă răspunsul Executivului, spune prefectul de Hunedoara, Constantin Fulga.
În aceste condiții, persoanele evacuate riscă să locuiască și în acest sezon rece în containere.

