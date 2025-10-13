Un microbuz școlar executat silit într-o comună din Maramureș / Președintele Consiliului Județean: ”Cui ai putea vinde un asemenea microbuz? Unei alte primării?”

În comuna Șieu, județul Maramureș, un microbuz școlar este executat silit de către un executor judecătoresc, în urma unor datorii mai vechi ale administrației locale, anunță emaramureș.ro.

Primăria Șieu se află într-o situație financiară dificilă, cu popriri pe conturi și executări silite dispuse pentru sume neachitate din anii anteriori. Conform informațiilor disponibile, printre bunurile vizate de executare s-a numărat și microbuzul școlar primit de administrația locală în anul 2017 de la Ministerul Dezvoltării, folosit zilnic pentru transportul elevilor din localitate.

”Din păcate, nu este singurul UAT din Maramureș aflat într-o astfel de situație. Mai multe administrații locale se confruntă cu executări silite dispuse de instanțe pentru sume neachitate din anii anteriori. Ceea ce s-a întâmplat însă la Șieu depășește orice limită a rațiunii”, spune președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea pe pagina sa de Facebook.

”Înțeleg rigorile legii și respect hotărârile judecătorești, însă a pune sechestru pe un microbuz școlar, un bun destinat copiilor este o decizie lipsită de orice urmă de decență. Cui ai putea vinde un asemenea microbuz? Unei alte primării? Într-un moment în care toate administrațiile locale se luptă să încheie anul fără datorii, un astfel de gest este pur și simplu neomenesc. (…) Un microbuz școlar nu este un bun de executat, ci un simbol al dreptului fiecărui copil la educație. Să pui sechestru pe un astfel de vehicul înseamnă să lovești nu o primărie, ci o întreagă comunitate! Și nu vom permite acest lucru”, a continuat Zetea.