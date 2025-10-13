Mircea Lucescu anunță schimbarea: România va avea alt selecționer dacă ajunge la barajul pentru CM 2026

România a obținut o victorie extrem de importantă împotriva Austriei (1-0, gol Virgil Ghiță în minutul 95), iar cel puțin din punct de vedere matematic mai poate obține calificarea directă la CM 2026. Mircea Lucescu a lămurit problema plecării sale de la prima reprezentivă: își va da demisia dacă tricolorii nu obțin primul loc în grupă, cel care asigură prezența la turneul final mondial.

Austria a pierdut primele puncte în actuala campanie de calificare după ce a cedat la limită, scor 0-1, meciul cu România de pe Arena Națională din București.

Într-o intervenție la Antena 1, Mircea Lucescu a lămurit problema plecării sale din funcția de selecționer al tricolorilor.

Concret, Il Luce avertizează că România va avea un alt selecționer dacă nu va obține calificarea directă la CM 2026 din grupa H preliminară.

„E greu să apreciez pe unul doar. Apărarea a fost perfectă, portarul a fost calm, liniştit. Bîrligea a dat o demonstraţie de forţă în atac. Au fost lucruri pozitive, extraordinare. Victoria e importantă doar dacă aduce o altă victorie, dacă nu, nu are nicio valoare.

(n.r. Victoria vă dă moral să rămâneţi pe banca naţionalei?) Nu ştiu. Vom vedea şi asta. Eu am încercat să-mi fac datoria toată perioada asta, pe urmă vom vedea.

Am promis că dacă nu obţin calificarea asta, las pe altcineva să joace barajul. Până atunci, trebuie să construiesc o echipă de baraj” – Mircea Lucescu, pentru AntenaSport, după România – Austria 1-0.

„Eu am făcut o promisiune şi eu sunt un om de cuvânt, vom vedea ce va fi”, precizase selecționerul înainte de duelul cu austriecii, mister rezolvat după succesul de duminică seara.

Grupa H, clasament după victoria cu Austria

1 Austria 15 puncte / 6 meciuri

2 Bosnia și Herțegovina 13 / 6 meciuri

3 România 10 / 6 meciuri

4 Cipru 8 / 7 meciuri

5 San Marino 0 / 7 meciuri.

Calculele calificării

Din punct de vedere matematic, România mai poate spera chiar și la primul loc, însă varianta este una extrem de greu de realizat.

Tricolorii trebuie să învingă în ambele meciuri rămase (cu Bosnia și San Marino), iar austriecii să piardă atât cu Bosnia, cât și cu Cipru. În această variantă, diferența dintre România și Bosnia s-ar face la golaveraj.

Să revenim însă la lucrurile palpabile: România trebuie să câștige cu Bosnia și San Marino, iar Bosnia să nu treacă de Austria în ultima etapă pentru a încheia pe locul al doilea și pentru a ajunge la baraj.

Au rămas de disputat

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino.