Selecționerul Austriei, enervat după înfrângerea cu tricolorii: „La asta să răspunzi tu, România nu ne-a surprins cu nimic”

Austria a suferit prima înfrângere din preliminariile pentru CM 2026 de fotbal, 0-1 pe Arena Națională din București contra României. Întrebat la conferința de presă despre varianta în care austriecii ar putea pierde calificarea directă, Ralf Rangnick (selecționerul oaspeților) s-a enervat: „La asta să răspunzi tu, soarta calificării este în mâinile noastre”.

După înfrângerea cu România, Austria poate pierde, cel puțin matematic, calificarea directă la turneul final al CM de fotbal din 2026.

Întrebat despre acest lucru, Ralf Rangnick s-a enervat și a spus că Austria are soarta în mâinile sale și că nu se va ajunge la un astfel de deznodământ.

„La asta să răspunzi tu, calculele să ți le faci tu. Nu se va ajunge aici (n.r. ca Austria să piardă primul loc). Rămâne de văzut ce va face România în Bosnia. Nu am venit cu nasul pe sus. Am vrut să jucăm bine, cum am făcut-o cu San Marino, dar azi nu ne-am atins potențialul.

Soarta calificării este în mâinile noastre. Cu 4 puncte suntem calificați, dar cu atât mai supărătoare este înfrângerea, cu cât calculele erau mult mai simple cu 0-0”, a declarat Ralf Rangnick, citat de Digisport.

„România nu ne-a surprins cu nimic. A fost un meci greu, am avut noroc la șutul în bară. În ultimele 10 minute nu se mai aștepta nimeni să câștige România. Este foarte supărător modul în care am pierdut, era un meci clar de 0-0.

Momentul în care am primit golul e supărător. Austria a avut mereu posesia în final. Rezultatul nu este neapărat nedrept, evidențiez doar că noi am avut posesia în final și este foarte deranjant modul în care am pierdut.

România a jucat foarte bine în multe momente. Nu ne-am putut impune. Am spus dinainte că va fi un meci foarte complicat”, a completat Ralf Rangnick.

Calculele calificării

Din punct de vedere matematic, România mai poate spera chiar și la primul loc, însă varianta este una extrem de greu de realizat.

Tricolorii trebuie să învingă în ambele meciuri rămase (cu Bosnia și San Marino), iar austriecii să piardă atât cu Bosnia, cât și cu Cipru. În această variantă, diferența dintre România și Bosnia s-ar face la golaveraj.

Să revenim însă la lucrurile palpabile: România trebuie să câștige cu Bosnia și San Marino, iar Bosnia să nu treacă de Austria în ultima etapă pentru a încheia pe locul al doilea și pentru a ajunge la baraj.

Au rămas de disputat

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino.