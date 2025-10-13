Selecționerul Austriei, enervat după înfrângerea cu tricolorii: „La asta să răspunzi tu, România nu ne-a surprins cu nimic”
Austria a suferit prima înfrângere din preliminariile pentru CM 2026 de fotbal, 0-1 pe Arena Națională din București contra României. Întrebat la conferința de presă despre varianta în care austriecii ar putea pierde calificarea directă, Ralf Rangnick (selecționerul oaspeților) s-a enervat: „La asta să răspunzi tu, soarta calificării este în mâinile noastre”.
După înfrângerea cu România, Austria poate pierde, cel puțin matematic, calificarea directă la turneul final al CM de fotbal din 2026.
Întrebat despre acest lucru, Ralf Rangnick s-a enervat și a spus că Austria are soarta în mâinile sale și că nu se va ajunge la un astfel de deznodământ.
„La asta să răspunzi tu, calculele să ți le faci tu. Nu se va ajunge aici (n.r. ca Austria să piardă primul loc). Rămâne de văzut ce va face România în Bosnia. Nu am venit cu nasul pe sus. Am vrut să jucăm bine, cum am făcut-o cu San Marino, dar azi nu ne-am atins potențialul.
Soarta calificării este în mâinile noastre. Cu 4 puncte suntem calificați, dar cu atât mai supărătoare este înfrângerea, cu cât calculele erau mult mai simple cu 0-0”, a declarat Ralf Rangnick, citat de Digisport.
„România nu ne-a surprins cu nimic. A fost un meci greu, am avut noroc la șutul în bară. În ultimele 10 minute nu se mai aștepta nimeni să câștige România. Este foarte supărător modul în care am pierdut, era un meci clar de 0-0.
Momentul în care am primit golul e supărător. Austria a avut mereu posesia în final. Rezultatul nu este neapărat nedrept, evidențiez doar că noi am avut posesia în final și este foarte deranjant modul în care am pierdut.
România a jucat foarte bine în multe momente. Nu ne-am putut impune. Am spus dinainte că va fi un meci foarte complicat”, a completat Ralf Rangnick.
Calculele calificării
Din punct de vedere matematic, România mai poate spera chiar și la primul loc, însă varianta este una extrem de greu de realizat.
Tricolorii trebuie să învingă în ambele meciuri rămase (cu Bosnia și San Marino), iar austriecii să piardă atât cu Bosnia, cât și cu Cipru. În această variantă, diferența dintre România și Bosnia s-ar face la golaveraj.
Au rămas de disputat
15 noiembrie
19:00 – Cipru – Austria
21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA
18 noiembrie
21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina
21:45 – ROMÂNIA – San Marino.
De știut
- Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.
Miza locului 2 în grupă pentru România
Tricolorii pot ajunge la barajul CM 2026 și prin traseul Ligii Națiunilor, în urma performanțelor de anul trecut, dar asta înseamnă că sigur nu ar fi cap de serie și ar juca semifinala barajului, într-o singură manșă, în deplasare.
Dacă tricolorii termină pe locul 2 în grupă, toate locurile secunde din grupele preliminare CM 2026 vor fi ierarhizate pe baza clasamentului FIFA din noiembrie, astfel că primele 8 locuri secunde pe baza acestei ierarhii vor fi cap de serie, jucând semifinala barajului acasă. Și împotriva unui adversar, teoretic, mai lejer.
