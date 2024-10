EXCLUSIV De ce poartă Ciolacu și Grindeanu amândoi pantofi cu talpă roșie? UPDATE Ciolacu: Sunt marca Santoni de 750 de euro / Am card la ei și trimit la fabrică pentru că au garanție toată viața și ei îi trimit revopsiți. Plătesc doar șireturile

Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, numărul unu și numărul doi în PSD, se pare că își fac și cumpărăturile împreună și de la același brand. Cei doi au fost surprinși purtând același tip de pantofi cu talpă roșie la depunerea candidaturii liderului PSD la prezidențiale. După o analiză mai amănunțită am descoperit că atât Ciolacu cât și Grindeanu sunt amândoi fani ai acestei tălpi roșii.

UPDATE 17.05 Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a lamurit, într-o declarație pentru G4Media.ro, misterul pantofilor: ”Sunt marca Santoni de 750 de euro, am două perechi, în care le bag o chestie de lemn să nu facă cute. Am card la ei și trimit la fabrică pentru că au garanție toată viața și ei îi trimit revopsiți. Plătesc doar șireturile. Ai lui Grindeanu sunt identici. Nu port alți pantofi, îi port câte șase luni”.

Deși în primăvara acestui an președintele PSD a negat că ar purta pantofii celebri Louboutin, care au această particularitate, acum trei zile acesta a fost surprins cu o pereche de pantofi cu talpă roșie. Primvicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, poartă și el pantofi cu talpă roșie, fiind văzut clar într-o poză din iunie.

Amândoi pot fi văzuți la diverse evenimente purtând pantofi cu talpă roșie, precum sunt cei de la Christian Louboutin. Pantofii brandului franțuzesc costă aproximativ 1000 de euro perechea.

Deputata PSD Laura Vicol, care a demisionat marți de la șefia Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, a doua zi după ce compania soțului care a intrat în insolvență, a fost văzută și ea purtând același brand de pantofi în toamna trecută, dar postarea a fost ștearsă între timp.

Presa a scris anul trecut că Marcel Ciolacu ar fi purtat la ziua Patriarhului Daniel o pereche de pantofi marca Louboutin. Un an mai târziu, pe data de 27 august, liderul PSD a declarat la la emisiunea realizată de Denise Rifai la Gândul.ro : „Iertați-mi ignoranța, dar nu am auzit de asemenea pantofi. Am pantofi italienești pe care îi port zilnic”.

