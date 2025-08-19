Bărbat în stare de ebrietate, prins conducând cu 220 km/h pe o autostradă din Germania
Poliţia germană a oprit un şofer aflat sub influenţa alcoolului după ce acesta rula cu 220 de kilometri pe oră pe autostradă, având o alcoolemie mult peste limita admisă, au anunţat marţi autorităţile, informează DPA, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Un martor a alertat poliţia şi a urmărit vehiculul care gonea cu 220 km/h pe autostrada A67, la sud de Frankfurt, luni seara, potrivit comunicatului.
Când poliţiştii au oprit maşina, înmatriculată în străinătate, au constatat că şoferul avea o alcoolemie de 4,16 la mie, cu mult peste limita legală de 0,5 la mie.
Poliţiştii au încercat să verifice şi alcoolemia pasagerului, însă nu au putut-o determina, deoarece „dispozitivul se opreşte atunci când valoarea depăşeşte 5 la mie”, au explicat aceştia.
Permisul şoferului a fost confiscat imediat.
Conducerea sub influenţa alcoolului este interzisă în Germania la o alcoolemie de 0,5 la mie sau mai mare. O valoare care depăşeşte 1,1 la mie este considerată infracţiune penală.
Potrivit organizaţiei auto germane ADAC, condusul cu o alcoolemie de peste 4 la mie pune vieţile în pericol, deoarece duce la pierderea unor reflexe esenţiale de protecţie şi poate provoca comă, colaps circulator şi stop cardiac.
O alcoolemie de peste 5 la mie este, de obicei, fatală, subliniază organizaţia.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Rusia interzice o fundaţie germană, pe care o acuză de ameninţarea „integrităţii teritoriale” ruse / Berlinul condamnă decizia
Un avion Boeing 757-300 al companiei germane Condor cu 273 de pasageri la bord, care zbura de la Corfu la Düsseldorf. a aterizat de urgenţă la Brindisi cu un motor în flăcări / O explozie a avut loc, potrivit unor pasageri, care au trimis SMS-uri de adio
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.