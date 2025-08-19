G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Bărbat în stare de ebrietate, prins conducând cu 220 km/h pe o…

masina, viteza, trafic, aglomeratie, bord
Sursa foto: Unsplash / Dan Gold

Bărbat în stare de ebrietate, prins conducând cu 220 km/h pe o autostradă din Germania

Articole19 Aug • 88 vizualizări 0 comentarii

Poliţia germană a oprit un şofer aflat sub influenţa alcoolului după ce acesta rula cu 220 de kilometri pe oră pe autostradă, având o alcoolemie mult peste limita admisă, au anunţat marţi autorităţile, informează DPA, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Un martor a alertat poliţia şi a urmărit vehiculul care gonea cu 220 km/h pe autostrada A67, la sud de Frankfurt, luni seara, potrivit comunicatului.

Când poliţiştii au oprit maşina, înmatriculată în străinătate, au constatat că şoferul avea o alcoolemie de 4,16 la mie, cu mult peste limita legală de 0,5 la mie.

Poliţiştii au încercat să verifice şi alcoolemia pasagerului, însă nu au putut-o determina, deoarece „dispozitivul se opreşte atunci când valoarea depăşeşte 5 la mie”, au explicat aceştia.

Permisul şoferului a fost confiscat imediat.

Conducerea sub influenţa alcoolului este interzisă în Germania la o alcoolemie de 0,5 la mie sau mai mare. O valoare care depăşeşte 1,1 la mie este considerată infracţiune penală.

Potrivit organizaţiei auto germane ADAC, condusul cu o alcoolemie de peste 4 la mie pune vieţile în pericol, deoarece duce la pierderea unor reflexe esenţiale de protecţie şi poate provoca comă, colaps circulator şi stop cardiac.

O alcoolemie de peste 5 la mie este, de obicei, fatală, subliniază organizaţia.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Rusia interzice o fundaţie germană, pe care o acuză de ameninţarea „integrităţii teritoriale” ruse / Berlinul condamnă decizia

Articole19 Aug • 197 vizualizări
0 comentarii

Un avion Boeing 757-300 al companiei germane Condor cu 273 de pasageri la bord, care zbura de la Corfu la Düsseldorf. a aterizat de urgenţă la Brindisi cu un motor în flăcări / O explozie a avut loc, potrivit unor pasageri, care au trimis SMS-uri de adio

Articole18 Aug • 4.733 vizualizări
1 comentariu

Germania şi Londra pregătesc înfiinţarea unei legături feroviare directe între Germania şi Regatul Unit, pe sub Canalul Mânecii: „Ar facilita enorm călătoriile şi ar creşte în mod considerabil atracţia trenului”

Articole14 Aug • 2.623 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.