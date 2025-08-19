Expunerea prenatală intensă la un pesticid utilizat pe scară largă în agricultură, asociată cu anomalii cerebrale și probleme motorii la copii

Un studiu internațional arată că expunerea prenatală intensă la pesticidul clorpirifos (CPF), utilizat frecvent în agricultură, este asociată cu anomalii cerebrale și probleme motorii la copii cu vârste între 6 și 15 ani. Până acum, acest pesticid era considerat mai sigur decât altele și mai puțin toxic, în condițiile unei utilizări corecte. Este un pesticid utilizat pentru combaterea dăunătorilor la culturi agricole, cum ar fi afidele, păduchii, plosnița cerealelor și multe altele.

Analizele RMN au evidențiat modificări structurale ale creierului și o densitate neuronală redusă la copiii expuși. „Pe măsură ce nivelurile de expunere cresc, apar tulburări tot mai mari în dezvoltarea creierului și a controlului motor”, a explicat dr. Bradley S. Peterson, de la Children’s Hospital Los Angeles, citat de Medscape.

Cercetarea, desfășurată pe un eșantion de peste 700 de femei însărcinate recrutate în New York între 1998 și 2006 și pe copiii lor, a evidențiat modificări cerebrale extinse prin imagistică RMN.

Printre acestea: îngroșarea cortexului frontal și temporal, reducerea volumului de substanță albă, dar și scăderea densității neuronale în anumite regiuni. Copiii expuși prenatal la niveluri mai mari de CPF ar fi obținut rezultate mai slabe la testele de motricitate fină și coordonare, arată studiul publicat de JAMA Neurology, amintit de Medscape.

Pesticidul traversează placenta și ajunge în sângele fetal la concentrații chiar de patru ori mai mari decât în organismul mamei. Din această cauză, specialiștii atrag atenția că gravidele sunt o categorie vulnerabilă și cer restricții mai dure privind folosirea substanței.

Deocamdată, nu există tratamente pentru copiii afectați deja, însă autorii studiului insistă pe necesitatea protejării gravidelor prin politici publice mai stricte, interzicerea utilizării substanței și educarea populației cu privire la riscurile consumului de produse agricole tratate cu CPF.

În SUA, clorpirifosul a fost interzis pe alimente în 2021, dar decizia a fost contestată. În prezent, doar cinci state americane – California, Hawaii, New York, Maryland și Oregon – l-au eliminat complet.