Cristiano Ronaldo / Sursa foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Cristiano Ronaldo, un tip foarte arogant. M-a întrebat cine sunt şi câţi bani fac ”, spune un fost adversar al portughezului

Sportz19 Aug 0 comentarii

Cristiano Ronaldo nu este un tip pe placul tuturor, iar printre cei care-l critică se găsește și Walter Pandiani, fost adversar al portughezului în perioada în care acesta evolua la Real Madrid.

În vârstă de 49 de ani, fostul atacant al celor de la Osasuna Pamplona a vorbit despre Cristiano Ronaldo într-un interviu pentru cei de la AS.

„Oamenii din Pamplona sunt foarte pasionali, îl fluierau şi îl insultau imediat ce ieşea la încălzire.

Asta l-a enervat şi, în timp ce îşi exersa loviturile libere, trăgea în oameni. Din cauza asta, meciul a început într-o atmosferă tensionată.

Când un fault a fost în favoarea madrilenilor, Cristiano l-a împins pe coechipierul meu Javier Camunas, iar eu m-am dus să-l apăr.

L-am împins pe Cristiano, iar el m-a întrebat cine sunt şi câţi bani fac”, povestește Pandiani, fost internațional uruguayan, pentru sursa citată.

„Cearta a continuat în tunelul de la vestiare cu el şi Sergio Ramos. Am fost foarte supărat şi ei la fel”, a continuat cel poreclit „El Rifle”.

„Nu mi-a plăcut deloc atitudinea lui. Era un tip arogant. Ca atacant, era grozav, dar comportamentul său lăsa mult de dorit.

La vestiare, Jose Mourinho (n.r. pe atunci antrenorul lui Real Madrid) spunea că încerc să-mi fac publicitate gratuită, deşi jucam în prima ligă de unsprezece ani. A fost foarte neplăcut”, a conchis Pandiani.

De-a lungul carierei, Pandiani a jucat pentru echipe precum Penarol, Deportivo La Coruna, Mallorca, Birmingham, Espanyol, Osasuna, Villarreal, Atletico Baleares și Lausanne Sport.

