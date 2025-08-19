Secretarul Trezoriei SUA acuză India că profită din revânzarea de petrol rusesc

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a acuzat marţi India că profită de pe urma creşterii masive a achiziţiilor de petrol rusesc şi revânzarea lui în timpul războiului din Ucraina, ministrul american declarând că Washingtonul consideră situaţia ‘inacceptabilă’, transmite agenția de știri Reuters.

Într-un interviu acordat CNBC, Bessent a spus că petrolul rusesc reprezintă acum 42% din totalul achiziţiilor de petrol ale Indiei, faţă de sub 1% înainte de război, o situaţie pe care a pus-o în contrast cu cea a Chinei, un client vechi ale cărui achiziţii de petrol rusesc au crescut de la 13% la 16% în aceeaşi perioadă.

‘India pur şi simplu profită. Ei revând’, a spus Bessent. ‘Aş numi aceasta arbitraj indian – cumpărarea de petrol rusesc ieftin, revânzarea lui ca produs pur şi simplu a explodat în timpul războiului -, ceea ce este inacceptabil’, a adăugat ministrul american al finanţelor.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luna aceasta tarife suplimentare de 25% la produsele indiene drept sancţiune pentru achiziţiile indiene de petrol rusesc, o decizie care ridică la 50% tarifele totale anunţate de preşedinte de când a preluat noul mandat, transmite Agerpres.

Trump a mizat pe tarifele impuse Indiei ca mijloc de presiune suplimentar asupra preşedintelui rus Vladimir Putin pentru a fi de acord să lucreze în vederea încetării războiului în Ucraina, însă liderul american nu a impus tarife similare Chinei pentru achiziţiile de petrol din Rusia.

Întrebat despre această diferenţă de tratament, Bessent a răspuns că situaţia este ‘complet diferită’, având în vedere că Beijingul este un client de mult timp şi nu s-a implicat în tipul de ‘arbitraj’ practicat de India.

Relaţiile dintre SUA şi India au fost tensionate de tarifele anunţate de Trump după mai multe luni în care preşedintele şi alţi oficiali americani anunţau că erau aproape de încheierea unui acord comercial cu guvernul premierului indian Narendra Modi, acord care ar fi scăzut nivelul tarifelor.

India a suspendat temporar marţi, până la 30 septembrie, o taxă vamală de 11% la importurile de bumbac, o măsură văzută ca un semnal către Washington că New Delhi este dispus să ia în considerare preocupările SUA legate de tarifele la produsele agricole.

Decizia a survenit după anularea abruptă a vizitei la New Delhi unei echipe de negociatori americani, vizită plănuită să aibă loc între 25-29 august.