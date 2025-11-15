Un stat indian oferă concediu menstrual tuturor femeilor angajate în locuri de muncă formale

Statul Karnataka din sudul Indiei, care găzduiește și unele dintre cele mai mari firme IT din lume, a devenit primul din țară care oferă concediu menstrual plătit tuturor femeilor care lucrează în locuri de muncă formale, relatează BBC.

Conform noii politici, femeile cu vârste cuprinse între 18 și 52 de ani care lucrează în companii guvernamentale și private pot beneficia de o zi de concediu menstrual în fiecare lună, care nu poate fi reportată. Nu este necesar un certificat medical pentru a beneficia de concediu.

Politica vizează între 350.000 și 400.000 de femei din sectorul formal, deși exclude un grup mult mai mare – estimat la șase milioane – care lucrează ca menajere, muncitoare cu salariu zilnic și muncitoare ocazionale în sectorul neorganizat.

Experții spun că politica ar trebui extinsă și la sectorul informal.

Cu toate acestea, politica statului privind concediul menstrual este încă considerată semnificativă, fiind prima care include sectorul privat și se aplică lucrătorilor indiferent de tipul de muncă sau de contract.

Conceptul de concediu menstrual nu este nou. Țări precum Spania, Japonia, Coreea de Sud și Indonezia oferă deja concediu menstrual. Unele state indiene oferă, de asemenea, concediu menstrual limitat: Bihar și Odisha acordă două zile pe lună angajaților guvernamentali, în timp ce Kerala îl acordă personalului universitar și al institutelor de formare industrială.

Dar în India, măsura de a acorda o zi liberă suplimentară femeilor stârnește dezbateri cu privire la potențiale prejudecăți de gen și probleme de egalitate.

Alții susțin că este un drept necesar, care permite femeilor să evite pierderea salariului sau să lucreze în ciuda durerilor menstruale inevitabile.

„Aceasta este una dintre cele mai progresiste decizii politice pentru femei pe care le pune în aplicare guvernul”, a declarat Santosh Lad, ministrul muncii din Karnataka, pentru BBC.

Un oficial al Nasscom – o asociație comercială non-profit din industria IT și BPO – a declarat pentru BBC că multe companii din Karnataka oferă deja concediu menstrual, astfel încât punerea în aplicare a ordinului guvernamental nu ar fi o problemă.

Pratibha R, președintele Sindicatului local al lucrătorilor din industria confecțiilor și textilă, a salutat decizia, menționând că majoritatea femeilor care lucrează în industria confecțiilor beneficiază de doar 11 zile de concediu pe an.

Cu toate acestea, unele femei consideră că politica va fi greu de implementat.

Menstruația rămâne un subiect tabu în multe părți ale Indiei, femeile fiind adesea interzise în temple sau izolate acasă ca „necurate” în timpul menstruației.

„Cum poți să ceri concediu menstrual când nici măcar nu vorbim despre asta [menstruație]? Societatea noastră nu a ajuns la acest nivel”, a declarat pentru BBC Anunita Kundu, manager la o companie de software.

Aruna Papireddy, o altă angajată din domeniul IT, a spus: „Dacă mă întrebați pe mine, concediul nu este necesar. Femeile au ajuns în funcții înalte fără să menționeze măcar cuvântul cu M.”

Pushpendra, un sociolog care folosește un singur nume, spune că adevărata provocare este combaterea stigmatului profund înrădăcinat în jurul menstruației.

„Dacă o femeie cere două zile de concediu în Bihar, se înțelege că este din cauza menstruației. Acest lucru a facilitat viața femeilor, dar nu le-a împuternicit.”

El observă că în multe părți ale Indiei – inclusiv în Bihar, care oferă concediu menstrual de zeci de ani – comercianții încă împachetează tampoanele igienice în ziare vechi.

Eforturile de destigmatizare a menstruației din trecut au inclus exerciții de empatie pentru bărbați în statul vecin Kerala. Cu toate acestea, în 2018, au izbucnit proteste în stat împotriva ridicării interdicției pentru femeile aflate la menstruație de a vizita templul Sabarimala, unul dintre cele mai sfinte sanctuare din sudul Indiei.

Unele femei din Karnataka spun că politica guvernului privind concediul menstrual ar putea face ca oamenii să se simtă mai confortabil să discute despre menstruație.

„Denumirea de concediu menstrual ajută la combaterea stigmatizării”, a spus Shreya Shree, o profesoară din orașul Bengaluru.

Sapna S, decan asociat la Christ University și șef al comitetului pentru concediul menstrual din Karnataka, a îndemnat femeile să profite de această politică.

„Este nevoie de o luptă împotriva condiționării sociale existente. Femeile nu ar trebui să se simtă vinovate sau să fie timide când cer concediu menstrual”, a spus ea.