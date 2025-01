De ce a luat Trump la țintă programele vizând Diversitatea, Echitatea și Incluziunea?

Președintele Donald Trump a luat în vizor agenda vizând Diversitatea, Echitatea și Incluziunea (DEI), semnând mai multe ordine executive care anulează programe DEI și pregătindu-se să abroge altele. Ofensiva republicanului împotriva acestor programe a fost anunțată încă din timpul campaniei electorale, dar ea a venit ca un duș rece pentru cei mai mulți observatori ai scenei politice de la Washington.

Programe anulate

Atunci când președintele Donald Trump s-a întors la Casa Albă, pe 20 ianuarie, una dintre primele sale acțiuni ca lider al Statelor Unite a fost să înceapă să demonteze și să anuleze inițiativele de Diversitate, Echitate și Incluziune la nivel federal.

În aceeași zi în care a preluat mandatul, Trump a semnat un ordin executiv intitulat “Ending Radical And Wasteful Government DEI Programs And Preferencing” sau Terminarea programelor guvernamentale DEI radicale și risipitoare, precum și a sistemului de preferințe.

El a dispus, de asemenea, ca întreg personalul federal DEI să fie plasat în concediu plătit și, în cele din urmă, concediat.

Ordinul lui Trump a anulat, de asemenea, politicile care impuneau contractorilor federali să promoveze acțiuni afirmative și programe de diversitate.

Într-un ordin executiv separat, semnat pe 21 ianuarie și intitulat “Ending Illegal Discrimination and Restoring Merit-Based Opportunity” (Încheierea discriminării ilegale și restaurarea oportunității bazate pe merit), Trump a vizat din nou inițiativele DEI și a revocat o serie de ordine executive din ultimii 50 de ani care urmăreau să crească diversitatea și să combată discriminarea.

Printre acestea se numără și mai multe ordine executive emise pentru a consolida sau extinde așa-numita Equal Employment Opportunity Act sau Legea egalității de șanse în ocuparea forței de muncă.

Referindu-se la acest lucru, TIME a scris că ordinele lui Trump au venit pe fondul mai multor evenimente:

decizia Curții Supreme din 2023 împotriva acțiunilor afirmative bazate pe rasă

reacția conservatorilor împotriva programelor DEI – manifestată pe rețelele sociale, în instanțe și în Congres

decizia mai multor companii de top de a renunța la programele lor DEI și de a-și înceta sprijinul pentru evenimentele de “conștientizare socială sau culturală.”

Revista a precizat că eforturile republicanului în cazul programelor DEI sunt similare cu promisiunile incluse în platforma sa Agenda 47, prezentată în timpul campaniei electorale.Ele reflectă, de asemenea, solicitările celor aflați în spatele Project 2025 de a eradica DEI din programele federale și de a urmări în justiție entitățile private care implementează astfel de programe.

Așa cum am scris toamna trecută, agenda politică Project 2025 a fost creată de Heritage Foundation, cel mai important think tank conservator din America, cu contribuția a cel puțin 140 de oameni care au lucrat pentru Trump în timpul primului său mandat.

Criticat vehement de democrați pentru asocierea cu acest plan, Trump s-a distanțat de grup. După ce președintele Heritage, Kevin Roberts, a spus că “America este în procesul celei de-a doua Revoluții Americane, care va fi fără sânge dacă stânga îi va permite,” Trump a apelat la rețeaua sa Truth Social pentru a se distanța de planul grupului conservator.

“Nu știu nimic despre Project 2025,” a afirmat republicanul în acel moment. “Nu sunt de acord cu unele dintre lucrurile pe care le afirmă, iar unele dintre lucrurile pe care le spun sunt absolut ridicole și abisale.”

Ce sunt programele DEI

Înainte de a vedea modul în care Trump a luat în vizor inițiativele DEI, trebuie să menționăm că programele de Diversitate, Echitate și Incluziune pot lua mai multe forme, dar în general ele descriu eforturile de a crește accesul și de a elimina barierele în domenii precum învățământul superior și locurile de muncă pentru persoanele din diverse medii socioeconomice, rase și genuri.

TIME a precizat că originile eforturilor DEI în guvernul federal pot fi găsite în Civil Rights Act sau Legea Drepturilor Civile din 1964, în cadrul căreia, printre altele, discriminarea în ocuparea forței de muncă pe bază de rasă, religie, sex, culoare și origine a fost interzisă.

Președintele Lyndon B. Johnson a emis ordinul executiv 11246 anul următor, care interzicea discriminarea în ocuparea locurilor de muncă federale și obliga guvernul “să adopte măsuri afirmative pentru a se asigura că solicitanții sunt angajați și că angajații sunt tratați în timpul angajării, fără a se ține cont de rasa, credința, culoarea sau originea lor națională.”

Trump a revocat acum această acțiune executivă, afirmând că “instituțiile critice și influente ale societății americane… au adoptat și folosesc activ preferințe periculoase, degradante și imorale pe bază de rasă și sex sub masca așa-zisei ‘diversități, echități și incluziuni.’”

În 2021, președintele Joe Biden a continuat moștenirea lui Johnson cu propriul său ordin executiv, intitulat “Diversity, Equity, Inclusion, and Accessibility in the Federal Workforce” (Diversitate, Echitate, Incluziune și Accesibilitate în forța de muncă federală), menit să promoveze “oportunitatea egală” și să definească fiecare termen.

Potrivit documentului, diversitatea se concentrează pe reprezentare, echitatea este bazată pe corectitudine și imparțialitate, iar incluziunea se referă la un sentiment de apartenență și valoare, indiferent de backgroundul unui angajat.

Jurnaliștii americani au citat un studiu din 2023 realizat de Pew Research Center, care a examinat poziția americanilor față de programele DEI. Studiul a descoperit că, pentru majoritatea adulților angajați din SUA (56%), concentrarea pe creșterea DEI la locul de muncă era un lucru bun.

De asemenea, aproape șase din zece respondenți au spus că compania sau organizația lor avea politici care asigurau corectitudinea în procesul de angajare, salarizare sau promovare.

Studiul a mai arătat că, dintre cei care aveau o părere pozitivă despre DEI, 78% erau angajați democrați și/sau care înclinau spre Partidul Democrat, comparativ cu doar 30% dintre angajații republicani și/sau care înclinau spre republicani.

TIME a mai precizat că programele DEI au fost supuse unor fluctuații mari în ceea ce privește popularitatea și utilizarea lor în rândul companiilor în ultimii cinci ani. Astfel, CNN a raportat că, între noiembrie 2020 și noiembrie 2021, au existat cu 29% mai multe anunțuri de locuri de muncă cu mențiunea DEI în titlu sau descriere. Între noiembrie 2022 și noiembrie 2023 însă, s-a înregistrat o scădere de 23%.

Acțiunile lui Trump

Prin ordinele emise imediat după ce a revenit în Biroul Oval, Trump a dispus ca tot personalul federal DEI să fie plasat în concediu și ca programele federale DEI să fie terminate. El a cerut agențiilor federale să prezinte planuri scrise pentru implementarea unei “reducere de personal” până la sfârșitul lunii.

În acest context, reamintim că Trump l-a numit pe Elon Musk în fruntea “Departamentului pentru Eficiența Guvernului” (Department of Government Efficiency – DOGE), al cărui scop este de a revizui, eficientiza și elimina departamentele, birourile și agențiile guvernamentale federale, în timp ce zeci de mii de angajați federali ar putea fi concediați.

Inițial, Musk ar fi trebuit să facă echipă în fruntea DOGE cu antreprenorul miliardar Vivek Ramaswamy, dar acesta s-a retras între timp, urmând să candideze pentru funcția de guvernator al statului Ohio.

TIME a scris că solicitarea lui Trump adresată agențiilor federale în privința concedierii angajaților DEI nu este atât de simplă sau clară pe cât pare.

Asta deși 395 de funcționari guvernamentali au fost puși pe liber ca urmare a terminării programelor DEI în prima săptămână, iar aproximativ 420 de milioane de dolari în contracte curente sau viitoare, majoritatea axate pe inițiativele DEI, au fost, de asemenea, anulate.

Una dintre victime a fost comandanta Gărzii de Coastă, amiralul Linda L. Fagan, femeia cu cea mai înaltă poziție din armată, care a fost concediată în timp ce aștepta să facă o fotografie cu Trump la Balul comandantului-șef în ziua inaugurării republicanului, a raportat The New York Times.

Printre motivele pentru care Fagan a fost concediată se numără “un accent excesiv pe diversitate, echitate și incluziune,” a precizat Departamentul de Securitate Internă într-un comunicat.

Referindu-se la ordinele lui Trump, TIME a scris că US Office of Personnel Management – Biroul de Management al Personalului – a emis un memorandum către toți șefii de departamente și agenții privind modul în care să execute efectiv dispoziția președintelui SUA.

Memorandumul nu definește însă exact ce sunt birourile DEI și afirmă că “este conștient de eforturile unor persoane din guvern de a masca aceste programe prin utilizarea unui limbaj codificat sau imprecis.”

Documentul solicită ca angajații să raporteze aceste “eforturi… de a ascunde” conexiunile cu DEI sau “ideologii similare” Biroului de Management al Personalului.

Ce reprezintă aceste “ideologii similare” nu a fost explicat în memorandum, dar agențiile guvernamentale au început să răspundă în consecință, au afirmat ziariștii de peste ocean. Documentele despre DEI au fost îndepărtate de pe site-urile agențiilor federale, inclusiv ale Biroului de Management al Personalului, Departamentului de Stat și Departamentului de Securitate Internă, acestea afișând acum mesaje de tip “Pagina nu a fost găsită – 404” sau note deasupra materialelor arhivate care explică schimbarea.

Pe 23 ianuarie, Departamentul Educației a postat o declarație anunțând “prima etapă în realinierea agenției către prioritizarea unui învățământ semnificativ înaintea ideologiilor divisive în școlile noastre.”

Agențiile federale au început, de asemenea, să elimine paginile de pe site-uri dedicate furnizării de resurse pentru americanii subreprezentați.

Trump a mers însă și mai departe în acțiunile sale împotriva DEI, ordonând o “înghețare” a tuturor noilor cazuri și investigații de către Divizia Drepturilor Civile a Departamentului de Justiție.

NBC a raportat săptămâna trecută că aceste ordine privind DEI au creat “o cultură a fricii” în rândul angajaților din guvernul federal

Acesta cel mai mare angajator din America, cu o forță de muncă de peste 2 milioane de americani.

Biroul pentru Managementul Personalului a indicat că opt agenții la nivel de cabinet, care se află în centrul puterii executive și au șefi care raportează direct președintelui, aveau peste 100.000 de angajați civili în luna martie 2024.

Aproape jumătate de milion de oameni erau angajați în Departamentul Afacerilor Veteranilor, în timp ce Departamentul de Trezorerie avea peste 100.000 de angajați în martie trecut. Majoritatea covârșitoare a acestora – aproximativ 94.000 – erau angajați în Internal Revenue Service (IRS).

Majoritatea departamentelor aveau salarii medii de șase cifre, Departamentul Educației și Departamentul Energiei având cele mai mari salarii medii, potrivit datelor furnizate.

Reacția companiilor

TIME a scris că ordinul executiv semnat de Trump pe 21 ianuarie “încurajează” sectorul privat să “înceteze discriminarea ilegală și sistemul de preferințe, inclusiv DEI.”

Ca urmare, răspunsul față de atitudinea și ordinele lui Trump nu s-a simțit doar în cadrul guvernului federal, ci și în sectorul privat. Astfel, din ce în ce mai mulți șefi de firme mari s-au distanțat de practicile DEI.

La sfârșitul anului trecut, mai multe companii de top, inclusiv Walmart, Boeing, Lowe’s și Ford Motor Co., au început să renunțe eforturile lor de diversitate, inclusiv prin angajamente de a nu mai participa la paradele Pride și la sondajele de diversitate.

Recent, The Washington Post a relatat că Amazon (ambele deținute de Jeff Bezos) a eliminat mai multe mențiuni despre DEI, persoane de culoare și persoane LGBTQ+ de pe pagina sa “Policy Positions.”

De partea sa, compania McDonald’s a anunțat că va retrage “Angajamentul Mutual al Lanțului de Aprovizionare față de DEI în favoarea unei discuții mai integrate cu furnizorii despre incluziune în raport cu performanța afacerii.”

Anumite companii nu au cedat însă în fața presiunilor Administrației Trump și au rămas fidele angajamentului lor față de inițiativele DEI, inclusiv acționarii Costco care au respins recent o măsură anti-DEI, precum și brandul de produse cosmetice E.l.f.

De asemenea, mai multe organizații pentru drepturile angajaților și grupuri de advocacy au criticat vehement ordinele lui Trump. Judy Conti, directorul de afaceri guvernamentale la National Employment Law Project, a declarat că Trump “a eliminat instrumente cheie pentru prevenirea discriminării și pentru a o elimina la rădăcină” prin revocarea Legii egalității de șanse în ocuparea forței de muncă.

“Aceasta nu este o revenire la așa-numita ‘meritocrație.’ Mai degrabă, este o încercare de a reveni la vremurile în care persoanele de culoare, femeile și alte grupuri marginalizate nu aveau instrumentele necesare pentru a se asigura că sunt evaluate pe baza meritelor lor,” a scris Conti.

O opinie similară a împărtășit și Fatima Goss Graves, președinta National Women’s Law Center, care a spus: “În mai puțin de 48 de ore de la preluarea mandatului, președintele Donald Trump a distrus promisiunea sa de a fi un apărător al muncitorilor, eliminând protecțiile fundamentale de egalitate de șanse în muncă care existau de 60 de ani.”

“Aceste protecții erau aplicate de Departamentul Muncii, iar prin îndepărtarea acestui important organism de supraveghere, Trump a deschis drumul discriminării la locul de muncă,” a spus Graves.

De partea sa, American Federation of Government Employees (AFGE), care reprezintă 800.000 de lucrători federali, a susținut că programele de diversitate au redus disparitățile salariale de gen și rasă în forța de muncă federală și și-a exprimat teama că ordinul lui Trump “ar putea transforma deciziile de angajare și concediere federală în teste de loialitate.”

Ordinul a fost “conceput pentru a intimida și ataca funcționarii publici non-partizani,” a spus Randy Erwin, președintele național al National Federation of Federal Workers.

Conservatorii au apărat însă acțiunile lui Trump. Ordinele emise de republican au fost “un moment important în progresul drepturilor civile din America și un pas critic către construirea unei societăți fără deosebire de culoare,” a declarat Yukong Mike Zhao, președintele Asian American Coalition for Education.

“Acțiunea afirmativă și programele DEI woke sunt rasism în haine deghizate,” a adăugat Zhao.

Efecte imediate

Potrivit informațiilor, în urma măsurilor DEI ale lui Trump, U.S. Air Force a eliminat cursurile de instruire care includeau videoclipuri cu Tuskegee Airmen – membri de culoare ai Forțelor Aeriene care au luptat în Al Doilea Război Mondial – și Women Airforce Service Pilots sau WASPs.

Tuskegee Airmen au fost un grup de aproximativ 1.000 de piloți de culoare care au fost instruiți într-o bază aeriană segregată din Alabama între 1941 și 1946. Ei au efectuat sute de misiuni de patrulare și atac în timpul războiului, însoțind echipajele americane de bombardiere în timpul raidurilor deasupra Europei.

De partea lor, femeile pilot au fost esențiale în transportul noilor avioane destinate luptei în Europa, de la fabricile unde erau produse. Contribuția lor a fost ulterior recunoscută oficial, ele având dreptul de a fi înmormântate în Cimitirul Național Arlington, care este rezervat personalului militar.

Forțele Aeriene au declarat că “vor executa și implementa pe deplin toate directivele descrise în ordinile executive emise de Președinte, asigurându-se că acestea sunt realizate cu cel mai mare profesionalism, eficiență și în conformitate cu obiectivele de securitate națională.”

Reacționând la măsura Forțelor Aeriene de eliminare din curriculum a înregistrărilor cu Tuskegee Airmen, democrata Terri Sewell, care reprezintă Alabama în Congresul de la Washington, a cerut U.S. Air Force să își “revoce imediat” decizia.

“Tuskegee Airmen au luptat cu curaj și au murit pentru libertățile noastre înainte ca această națiune să le acorde măcar beneficiile complete ale cetățeniei,” a scris Sewell pe X. “A-i elimina din curriculumul Forțelor Aeriene este o trădare scandaloasă a valorilor noastre ca americani. Eroismul lor nu este DEI.”

Trump nu s-a oprit însă aici. Luni, republicanul a semnat două ordine executive care interzic membrilor transgenderi să servească în armată și elimină programele de Diversitate, Echitate și Incluziune din armată.

Prin ordinul semnat în ziua inaugurării, Trump a revocat directiva Administrației Biden din 2021 ce permitea persoanelor trans să servească deschis în armată, însă noile ordine executive merg și mai departe.

Acestea stabilesc standarde militare privind pronumele și identitatea de gen și interzic direct miilor de membri trans să servească în armată, invocând probleme legate de pregătirea mentală și fizică.

Departamentul Apărării a fost îndrumat să elaboreze și să implementeze politica după ce Trump a semnat ordinul.

“Coeziunea unității necesită niveluri înalte de integritate și stabilitate între membrii serviciului,” se afirmă în documentul Casei Albe care prezintă ordinul privind soldații transgenderi.

“Nu poate exista nicio toleranță pentru ceva mai puțin decât reziliență, forță și capacitatea de a face față cerințelor fizice extraordinare,” se afirmă în document.

“Persoanele care nu pot îndeplini aceste cerințe nu pot servi în armată. Acesta a fost cazul timp de decenii,” se precizează în document.

“Poate dura minimum 12 luni pentru ca o persoană să finalizeze tratamentele după o intervenție chirurgicală de tranziție, care implică adesea utilizarea unor narcotice puternice. În această perioadă, acestea nu sunt fizic capabile să îndeplinească cerințele de pregătire militară și necesită îngrijiri medicale continue. Acest lucru nu este compatibil cu cerințele de desfășurare sau alte cerințe de pregătire.”

New York Post a scris că nu există date actuale despre câți membri transgenderi servesc activ sau în rezervă în armata SUA, dar estimările din 2014 sugerau că numărul acestora ar putea fi de aproximativ 15.500.

Cel mai recent ordin executiv al lui Trump referitor la persoanele transgender din armată îi cere, de asemenea, secretarului Apărării, Pete Hegseth, să interzică “utilizarea pronumelor inventate și bazate pe identificare” în forțele armate; să interzică bărbaților și femeilor biologici să doarmă, să se schimbe și să folosească facilități de baie destinate sexului opus; și să “actualizeze toate standardele medicale ale Departamentului Apărării pentru a asigura prioritizarea pregătirii și letalității.”

Un document referitor la al doilea ordin executiv, care abordează DEI în forțele armate, impune interzicerea “preferințelor discriminatorii bazate pe rasă sau sex de către orice element al Forțelor Armate, Departamentului Apărării sau Departamentului de Securitate Internă.”

Toate cazurile de “discriminare” bazate pe practicile DEI vor face obiectul unei analize interne efectuate de Pete Hegseth, se menționează în document, sugerând că unii generali woke pe care Trump a promis că îi va concedia ar putea fi verificați. Documentul susține că practicile DEI actuale reprezintă un “atac woke” asupra armatei, introdus de administrațiile Biden și Obama, și a dus la un moral diminuat și la cele mai scăzute cifre de recrutare de după 1940.

Ordinul va interzice toate structurile birocratice dedicate DEI în armată și îi va instrui pe Pete Hegseth și pe secretarul Departamentului de Securitate Internă, Kristi Noem, să revizuiască toate programele din academiile de servicii din SUA pentru a elimina “ideologiile radicale DEI și de gen.”

Concluzia. Programele DEI au fost concepute pentru a crește participarea minorităților în forța de muncă din Statele Unite și pentru a educa angajații despre discriminare.

Dar Trump și alți critici afirmă că instruirea este discriminatorie deoarece ia în considerare rasa, genul, identitatea sexuală sau alte caracteristici.

Republicanul a semnat deja ordine care elimină eforturile DEI, iar administrația sa a trimis un e-mail miilor de angajați federali, ordonându-le să raporteze orice eforturi de “a masca” inițiativele de diversitate în agențiile lor, în caz contrar urmând să înfrunte “consecințe adverse.”

Deși ordinele lui Trump se limitează la agențiile finanțate de stat, mai multe companii mari au urmat exemplul, inclusiv prin reducerea programelor de instruire DEI la Meta și Amazon, în timp ce alte firme de top au eliminat eforturile de diversitate din politicile lor.

Dacă ofensiva anti-DEI a lui Trump a provocat entuziasm în tabăra MAGA, criticii susțin că eforturile de diversitate, echitate și incluziune abordează subreprezentarea istorică și discriminarea împotriva anumitor grupuri, inclusiv minoritățile rasiale din Statele Unite. Aceștia susțin că acțiunile lui Trump ar putea avea efecte dramatice atât în sectorul federal, cât și în cel privat, și ar putea, de asemenea, elimina programele de instruire destinate combaterii discriminării sau consolidării comportamentului pozitiv.

Nimeni și nimic nu pare însă că poate opri avalanșa de ordine executive emise de republican. Eforturile DEI sunt cele mai recente victime ale ofensivei lui Trump, iar criticii se tem că ele nu vor fi nici pe departe ultimele.

