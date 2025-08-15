O jurnalistă din Rusia, spitalizată după ce ar fi încercat să se sinucidă în închisoare

O jurnalista rusă, Maria Ponomarenko, condamnată la o lungă pedeapsă cu închisoarea pentru că a criticat atacul rus împotriva Ucrainei, a fost spitalizată în detenţie după trei tentative de suicid, au anunţat vineri avocatul ei şi agenţia RusNews, relatează Agerpres.

De la ofensiva la scară largă lansată împotriva Ucrainei în februarie 2022, autorităţile ruse şi-au intensificat represiunea împotriva vocilor disidente, încarcerând sute de persoane şi interzicând zeci de ONG-uri şi agenţii media.

Într-un mesaj postat pe Telegram, avocatul Dmitri Şitov a afirmat că Maria Ponomarenko a avut trei tentative de suicid între 30 iulie şi 9 august în regiunea Altai (Siberia), unde este încarcerată.

„A pierdut mult sânge şi are nevoie de o transfuzie”, a adăugat el, fără a da mai multe detalii.

Maria Ponomarenko, în vârstă de 46 de ani, este spitalizată din 12 august într-o unitate medicală pentru deţinuţi, potrivit avocatului care a vizitat-o.

„Starea ei este ‘satisfacatoare’, dar, sincer, am văzut lucruri mai bune”, a comentat el.

Potrivit acestuia, Ponomarenko a suferit o „cădere nervoasă” şi a încercat să se sinucidă din cauza condiţiilor de detenţie, pe care le-a descris drept „tortură”.

Jurnalistă pentru media independentă RusNews, Maria Ponomarenko a fost condamnată în 2023 la şase ani de închisoare pentru difuzarea de „informaţii false” privind armata rusă, după ce a postat un mesaj în care denunţa atacurile asupra civililor refugiaţi în teatrul de război din oraşul ucrainean Mariupol, în 2022.

În martie anul trecut, ea a fost condamnată la încă un an şi 10 luni de închisoare, după ce a fost acuzată de agresiune la adresa gardienilor închisorii, o acuzaţie pe care o neagă, spunând în schimb că a fost agresată de gardieni.