Corpul I al Gărzii Naţionale Azov anunţă că trupe ucrainene au recucerit şase sate în zona Pokrovsk, unde Rusia a înaintat rapid în ultima perioadă
, transmite News.ro.p>Ucraina a recucerit şase sate într-un sector strategic în est, cucerite de către unităţi ruse în ultimele zile într-o avansare extrem de rapidă, anunţă vineri un corp al armatei ucrainene, înainte ca preşedintele american Donald Trump să se întâlnească în Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin, relatează AFP.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Corpul I al Gărzii Naţionale Azov anunţă că trupe ucrainene au reuşit ”să oprească înaintarea inamicului” în zona Pokrovsk, un oraş minierul, epicentrul confrunătrilor armate, şi că au recucerit şase sate.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Donald Trump anunţă tarife pentru semiconductori și oţel, în următoarele săptămâni: La început va fi o taxă mai mică, pentru a le da şansa să construiască aici, apoi foarte ridicată după o anumită perioadă de timp
Putin studiază în drum către Alaska materiale cu privire la Ucraina, tensiuni bilaterale, cooperarea economică şi afaceri globale
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.