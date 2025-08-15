Corpul I al Gărzii Naţionale Azov anunţă că trupe ucrainene au recucerit şase sate în zona Pokrovsk, unde Rusia a înaintat rapid în ultima perioadă

, transmite News.ro.p>Ucraina a recucerit şase sate într-un sector strategic în est, cucerite de către unităţi ruse în ultimele zile într-o avansare extrem de rapidă, anunţă vineri un corp al armatei ucrainene, înainte ca preşedintele american Donald Trump să se întâlnească în Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin, relatează AFP.

Corpul I al Gărzii Naţionale Azov anunţă că trupe ucrainene au reuşit ”să oprească înaintarea inamicului” în zona Pokrovsk, un oraş minierul, epicentrul confrunătrilor armate, şi că au recucerit şase sate.