G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Corpul I al Gărzii Naţionale Azov anunţă că trupe ucrainene au recucerit…

azov regiment, razboi, ucraina
Sursa Foto: Twitter/

Corpul I al Gărzii Naţionale Azov anunţă că trupe ucrainene au recucerit şase sate în zona Pokrovsk, unde Rusia a înaintat rapid în ultima perioadă

Articole15 Aug 0 comentarii

, transmite News.ro.p>Ucraina a recucerit şase sate într-un sector strategic în est, cucerite de către unităţi ruse în ultimele zile într-o avansare extrem de rapidă, anunţă vineri un corp al armatei ucrainene, înainte ca preşedintele american Donald Trump să se întâlnească în Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin, relatează AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Corpul I al Gărzii Naţionale Azov anunţă că trupe ucrainene au reuşit ”să oprească înaintarea inamicului” în zona Pokrovsk, un oraş minierul, epicentrul confrunătrilor armate, şi că au recucerit şase sate.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Donald Trump anunţă tarife pentru semiconductori și oţel, în următoarele săptămâni: La început va fi o taxă mai mică, pentru a le da şansa să construiască aici, apoi foarte ridicată după o anumită perioadă de timp

Articole15 Aug
0 comentarii

Putin studiază în drum către Alaska materiale cu privire la Ucraina, tensiuni bilaterale, cooperarea economică şi afaceri globale

Articole15 Aug • 332 vizualizări
0 comentarii

Navalnaia îi cere lui Putin să elibereze opozanţii ruşi şi civilii ucrainenii antirăzboi încarceraţi. Invocă, de asemenea, listele de deţinuți, activiştii şi jurnaliştii ruşi care trebuie eleiberați

Articole15 Aug • 52 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.