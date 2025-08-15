Un bărbat a fost reţinut de polițiștii din Bistrița, după ce a împuşcat ilegal un căprior. El a fost prins în pădure, în timp ce tranşa animalul

Un bărbat din judeţul Bistriţa-Năsăud a fost reţinut, după ce a împuşcat ilegal un căprior, cu o armă de vânătoare pe care o deţine legal. El a fost prins în pădure, în timp ce tranşa animalul, transmite News.ro.

Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, este cercetat pentru infracţiuni de braconaj şi uz de armă fără drept, după ce a fost prins, joi, într-o pădure, în timp ce tranşa un căprior pe care îl vânase ilegal.

„Poliţiştii, împreună cu reprezentanţii unui fond cinegetic din Leşu au depistat în flagrant delict un bărbat, de 45 de ani, din Leşu, în timp ce tranşa un exemplar din specia căprior, pe care l-ar fi împuşcat anterior, cu arma deţinută legal, fără însă să fie înscris într-o autorizaţie de vânătoare”, informează, vineri, oficialii Poliţiei judeţene Bistriţa Năsăud.

Poliţiştii Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, au găsit, la suspect, trei arme letale de vânătoare, pe care acesta de deţine legal, o carcasă şi un trofeu provenite de la un exemplar din specia căprior, cât şi un telefon mobil.

În baza probelor administrate la dosar, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Poliţia continuă cercetările, anchetatorii din cadrul Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase documentând întreaga activitate infracţională a bărbatului reţinut.