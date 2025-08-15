Putin studiază în drum către Alaska materiale cu privire la Ucraina, tensiuni bilaterale, cooperarea economică şi afaceri globale

Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să sosească la Anchorage, în Alaska, vineri, la ora locală 11.00 (22.00, ora României), unde va fi primit, la avion, de către omologul său american Donald Trump, anunţă într-un interviu acordat postului rus de televiziune de stat un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează The Associated Press, transmite News.ro.

Un fragment din acest interviu a fost postat vineri pe canalul Telegram al jurnalistului Pavel Zarubin.

Potrivit lui Peskov, în acest zbor de patru ore, de la Magadan, Putin urmează să revizuiască materiale cu privire la Ucraina, tensiuni bilaterale, cooperarea economică şi afaceri globale.

Pe drum către Anchorage, joi, Putin a făcut o escală la Magadan, în Extremul Orient rus, potrivit agenţiei de stat de presă Intefax.

Dmitri Peskov a anunţat că, în aceastpă vizită, Putin urma să se întâlnească cu guvernatorul regional şi să depună flori la un memorial din perioada celui de-al Doilea Război Mondial dedicat cooperării aeriene între fosta Uniune Sovietică (URSS) şi Statele Unite.

AP comentează că această escală a lui Putin la Magadan în drum către Anchorage este ”interesantă””.

Sentimentele Alaskăi faţă de liderul de la Kremlin s-au răcit după ce acesta a invadat Ucraina în februarie 2022.

Adunarea din Anchorage a adoptat cu unanimitate o suspendare a unei ”înfrăţiri”, în urmă cu 30 de ani, cu Magadan.

Adunarea din Juneau a trimis oraşului Vladivostok, care s-a ”înfrăţit”, o scrisoare în care-şi exprima îngrijorarea.

Vladimir Putin a depus flori în memoria cooperării între URSS şi Statele Unite în al Doilea Război Mondial la Magadan, relatează AFP.

Sculptura reprezintă o strângere de mână între un pilot sovietic şi un pilot american.