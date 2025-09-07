Curtea de Apel din SUA anulează regula administraţiei Biden privind economia de combustibil a vehiculelor electrice

O curte federală de apel din St. Louis a invalidat vineri o regulă din era Biden care modifica modul de calcul al echivalenţei petroliere pentru vehiculele electrice, oferind o victorie celor 13 procurori generali republicani care au susţinut că măsura supraevalua eficienţa EV-urilor, transmite Reuters, transmite News.ro.

Curtea de Apel a celui de-al 8-lea Circuit a decis că Departamentul Energiei şi-a depăşit autoritatea atunci când a stabilit eliminarea treptată, între anii de model 2027–2030, a aşa-numitului ”factor al conţinutului de combustibil” care umfla artificial economia de combustibil a maşinilor electrice.

Judecătorul Duane Benton a subliniat că instituţia nu a oferit publicului posibilitatea de a comenta asupra tuturor alternativelor luate în calcul, lipsindu-l de şansa unei ”critici informate”.

Echivalenţa petrolieră este utilizată pentru a determina dacă producătorii respectă standardele CAFE (Corporate Average Fuel Economy) ale Departamentului Transporturilor. Deşi regula finală era mai blândă decât propunerea iniţială, Departamentul Energiei a argumentat că menţinerea factorului ar fi stimulat producţia şi adoptarea rapidă a EV-urilor.

Statele contestatare, conduse de Iowa şi sprijinite de organizaţia American Free Enterprise Chamber of Commerce, au susţinut că supraevaluarea eficienţei EV-urilor a permis companiilor auto să producă vehicule pe benzină mai puţin eficiente, crescând emisiile de gaze cu efect de seră, dar respectând totuşi standardele CAFE. În plus, acestea au reclamat costuri mai mari pentru infrastructura rutieră, având în vedere că vehiculele electrice sunt mai grele şi produc uzură sporită.

Printre statele care au atacat regula se numără Arkansas, Florida, Idaho, Kansas, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Texas şi Utah. Argumentele orale au avut loc cu cinci zile înainte ca preşedintele republican Donald Trump să îşi înceapă al doilea mandat.