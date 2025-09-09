G4Media.ro
Curtea Constituțională va judeca pe 24 septembrie cele patru sesizări ale partidului…

CCR, Curtea Constitutionala
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Curtea Constituțională va judeca pe 24 septembrie cele patru sesizări ale partidului extremist AUR, ce vizează legile de reformă adoptate de guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii

Curtea Constituțională a stabilit ca cele patru sesizări ale AUR ce vizează legile adoptate de guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii să fie judecate pe 24 septembrie.

Cele patru sesizări ale AUR sunt:

– Sesizarea referitoare la Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Sesizarea referitoare la Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome;

– Sesizarea referitoare la Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

– Sesizarea referitoare la Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

”Analiza proiectelor adoptate prin această procedură abuzivă arată un tablou alarmant: încălcări constituționale de o gravitate excepțională, un atac sistematic asupra separației puterilor în stat și o tentativă deliberată de concentrare a puterii legislative în mâinile Guvernului” – așa a justificat AUR într-un comunicat atacarea celor patru legi la CCR.

Reamintim că a cincea reformă, cea a pensiilor magistraților, a fost atacată la Curtea Constituțională de Înalta Curte de Casație și Justiție, instituție condusă de Lia Savonea, și se va judeca tot pe 24 septembrie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

