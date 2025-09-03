Cum să te îmbraci la școală: sfaturi de stil inspirate din tendințele actuale

Întoarcerea la școală vine întotdeauna cu emoții, planuri și, desigur, întrebarea eternă: „Ce port ca să fie comod, dar și actual?” Răspunsul nu stă în garderobe pline, ci în câteva principii simple, inspirate din trendurile de acum, dar adaptate la un cadru practic și decent.

Baza oricărei garderobe școlare rămâne clasicul reîmprospătat: tricoul alb, cămașa simplă și jeanșii drepți. Acestea se combină ușor, se personalizează cu o curea colorată, o eșarfă mică sau o pereche de șosete vizibile și creează impresia de look curat, dar relaxat. Cheia este să fie întreținute bine și purtate cu naturalețe, fără să pară că ai petrecut o oră în fața oglinzii.

Un alt aliat indispensabil este layering-ul, arta suprapunerii. Pentru zilele în care intri și ieși din săli de clasă cu temperaturi diferite, suprapunerile sunt soluția perfectă. Poți purta o maletă subțire sub o cămașă cu dungi și un sacou lejer, sau un tricou cu o vestă tricotată și o jachetă utility. Regulă simplă: joacă-te cu lungimile și texturile, dar evită să combini trei piese voluminoase simultan, ca să nu încarci silueta.

Athleisure-ul rămâne un trend puternic, dar maturizat. Nu mai vorbim de trening complet și papuci, ci de pantaloni sport slim purtați cu un sacou lejer, hanorac combinat cu o fustă midi sau cargo închis la culoare alături de o cămașă clasică. Se caută linii simple, culori neutre și piese care transmit confort, dar și grijă pentru detaliu.

La capitolul culori, sezonul aduce tonuri de verde salvie, albastru cerneală, galben muștar și roșu închis. Nu e nevoie să le porți pe toate odată: un cardigan, un rucsac sau un hanorac într-una dintre aceste nuanțe sunt suficiente pentru a-ți actualiza instant garderoba. Secretul este să le combini cu neutre – alb, bej, gri sau bleumarin – și să le porți mai ales aproape de chip, unde lumina scoate în evidență nuanțele care te avantajează.

Încălțămintea face diferența între un outfit banal și unul reușit. Sneakers albi sau crem rămân piesa de bază, dar pentru varietate poți încerca balerinii tip Mary-Jane, ghetele Chelsea sau loafers purtați cu șosete vizibile. Important e ca încălțămintea să fie curată și bine întreținută – un detaliu mic care schimbă tot look-ul.

Accesoriile joacă rolul final de personalizare. Bijuteriile minimaliste, curelele statement sau o șapcă bine aleasă transformă o ținută simplă într-una memorabilă. Totuși, regula e clară: discreție și funcționalitate. O eșarfă legată la rucsac, un pin pe jachetă sau o geantă tote cu imprimeu grafic sunt suficiente pentru a-ți exprima stilul.

Nu putem vorbi despre garderoba de școală fără a aminti sustenabilitatea. În 2025, tot mai mulți adolescenți aleg haine vintage, recondiționează piese vechi sau construiesc capsule mici, 10–12 piese de bază care se combină între ele într-o mulțime de variante. Astfel, te bucuri de diversitate fără risipă și contribui la un consum mai responsabil.

O mini-capsulă de școală ar putea include tricouri alb și negru, o cămașă cu dungi, o maletă subțire, o vestă tricotată, un hanorac simplu, jeanși drepți, pantaloni chino, o fustă denim sau un sarafan, o jachetă utility ori un sacou lejer și două perechi de încălțări versatile: sneakers și loafers sau ghete Chelsea. Adaugă câteva accesorii inteligente și ai o garderobă care te ține un semestru întreg.

Pentru inspirație practică: luni poți începe cu tricou alb, jeanși și sneakers; marți cu maletă, cămașă și pantaloni chino; miercuri cu vestă peste tricou și fustă denim; joi cu hanorac și sarafan; vineri cu tricou negru, sacou și ghete Chelsea. Fiecare zi are o altă energie, dar toate ținutele rămân în aceeași linie de simplitate actualizată.

La final, important este să-ți găsești echilibrul: confort, adaptare la contextul școlar și câteva accente care să te facă să te simți tu însuți. Trendurile vin și pleacă, dar stilul personal începe de la detalii mici, purtate cu naturalețe.