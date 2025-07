CSM acuză „un demers concertat al factorului politic menit să destabilizeze autoritatea judecătorească”, într-o informare trimisă Comisiei Europene în legătură cu pensiile magistraților

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, vineri, o informare Comisiei Europene privind proiectul care vizează pensiile magistraților, în care acuză „un demers concertat al factorului politic menit să destabilizeze autoritatea judecătorească”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Fiind pe deplin conştient de situaţia critică actuală spre care se îndreaptă sistemul judiciar din România, în calitate de garant constituţional al independenţei justiţiei, a treia putere în stat,

În acord cu disponibilitatea reiterată public de către Consiliu de a contribui, prin dialog deschis şi constructiv, la identificarea celor mai adecvate soluţii pentru asigurarea stabilităţii statutului magistraţilor, evitarea unei crize sistemice şi garantarea continuităţii funcţionale a actului de justiţie,

Determinat să garanteze şi să protejeze drepturile fundamentale ale cetăţenilor în ceea ce priveşte accesul la justiţie într-un termen optim şi rezonabil, componentă a dreptului la un proces echitabil,

În continuarea misiunii de evaluare din data de 10 martie 2025 organizată în contextul elaborării Raportului privind statul de drept, precum şi a discuţiilor ulterioare referitoare la propunerea legislativă de modificare a actelor normative în domeniul pensiilor ocupaţionale pentru magistraţi, Consiliul a transmis Comisiei Europene informaţii suplimentare privind ultimele evoluţii”, a anunțat CSM într-un comunicat de presă.

În informarea transmisă Comisiei Europene se arată că „procedura de elaborare și dezbatere a propunerii legislative menționate este marcată de deficiențe grave din perspectiva dialogului interinstituțional și a lipsei oricărei raportări la principiile și celelalte exigențe care rezultă din Constituția României și din documentele internaționale relevante. Demersul normativ este ab initio lipsit de o justificare reală, rațiunile promovării acestuia ținând exclusiv de considerente electorale”.

CSM precizează că nu a existat niciun fel de consultare a sistemului judiciar în perioada premergătoare elaborării propunerii legislative, iar avizul negativ transmis de Consiliul Superior al Magistraturii a fost complet ignorat, contrar oricărei bune practici pe care o implică principiul colaborării loiale.

Consiliul susține că modul în care se derulează procedura parlamentară referitoare la această propunere legislativă a condus deja la o reluare a trendului ascendent al solicitărilor de eliberare din funcție.

„De altfel, în contextul incertitudinilor generate de acest demers legislativ, in ultimele zile, un număr de aproximativ 200 judecători au notificat deja Consiliului Superior al Magistraturii intenția de a solicita eliberarea din funcție prin pensionare”, adaugă sursa citată.

CSM spune că gestionarea resurselor umane reprezintă deja o provocare critică pentru sistemul judiciar.

„Situația prezentată pune in lumină un demers concertat al factorului politic menit să destabilizeze autoritatea judecătorească. Consecințele grave pe care acest demers le va avea asupra resurselor umane în sistemul judiciar vor greva pentru mult timp eficiența și calitatea actului de justiție, în detrimentul cetățeanului, iar o astfel de realitate pare a fi urmărită de factorul politic. Informațiile vehiculate constant în spațiul public, având ca sursă chiar exponenți importanți ai factorului politic, au condus la stigmatizarea socială a magistraților români, in condițiile in care sunt prezentați doar ca niște beneficiari ai unor privilegii nejustificate, în antiteză cu dificultățile economice și sociale pe care le traversează societatea.

În mod deliberat este ignorat faptul că independența justiției, esențială pentru existența unui stat de drept, implică și securitatea financiară a magistraților și tot în mod deliberat este omisă prezentarea efortului susținut al magistraților români care, în pofida unor condiții de muncă deseori necorespunzătoare, gestionează un volum de muncă uriaș.

În același timp, nu trebuie ignorat nici faptul că magistrații români trebuie să se supună unuia dintre cele mai severe regimuri de interdicții și incompatibilități din statele Uniunii Europene. În acest fel, în mod nedrept încrederea societății în justiție este știrbită, iar denigrarea magistraților reprezintă o constantă în multe luări de poziție, dobândind astfel dimensiunea unei veritabile campanii îndreptate împotriva acestora”, susține CSM.

CSM solicită o discuție cu reprezentanții Comisiei Europene.