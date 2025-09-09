Cristian Vasilcoiu revine la ministerul Muncii, ca secretar general adjunct / Din 2021 până în 2024 a fost secretar de stat în același minister
Mădălin-Cristian Vasilcoiu va exercita în următoarele 6 luni funcţia de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, transmite Agerpres.
”Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mădălin-Cristian Vasilcoiu, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcţiei generale resurse umane, exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale pentru o perioadă de 6 luni”, se arată în decizia semnată marţi de premierul Ilie Bolojan.
Fostul jurnalist Cristian Vasilcoiu a fost secretar de stat în Ministerul Muncii din 2021 până anul trecut, în vară. Cristian Vasilcoiu a anunţat pe 21 iunie 2024 că i s-a retras sprijinul politic şi urmează să fie înlocuit din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii. El a fost numit în decembrie 2021 la Ministerul şi Muncii şi Solidarităţii Sociale, printr-o decizie semnată de prim-ministrul de atunci, Nicolae Ciucă. La momentul respectiv, Vasilcoiu nu a spus care a fost motivul mazilirii sale, limitându-se să mulțumească organizației PSD Dolj pentru experiența pe care a avut-o.
Totodată, începând cu data de 21 octombrie, Iuliana Lascu, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Institutului Naţional de Administraţie pentru o perioadă de 6 luni. Deciziile de numire au fost publicate marţi în Monitorul Oficial.
