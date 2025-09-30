Fostul viceprimar al Constanței, numit secretar de stat în Ministerul Dezvoltării / Florin Cocargeanu (USR) a fost revocat din funcția de viceprimar, după ce primarul Vergil Chițac (PNL) i-a retras atribuțiile
Fostul viceprimar al municipiului Constanța Florin Daniel Cocargeanu, de la USR, a fost numit în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, potrivit unei decizii semnate de premierul Ilie Bolojan şi publicate în Monitorul Oficial, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.
În perioada noiembrie 2020 – mai 2023, Florin Daniel Cocargeanu a ocupat funcția de viceprimar al municipiului Constanța.
Cocargeanu a fost revocat din funcția de viceprimar prin votul majorității consilierilor locali, după ce primarul Vergil Chițac i-a retras atribuțiile, și a rămas în Consiliul Local Municipal ca reprezentant al opoziției.
