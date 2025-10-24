Judecătorii italieni refuză extrădarea unui deținut român după ce statul român nu le-a răspuns la nicio cerere privind condițiile din închisori / Deținutul insistă: ”Nu au nici apă caldă!”

Curtea de Apel din Brescia a respins cererea de extrădare a unui cetățean român în vârstă de 25 de ani către autoritățile din țara sa, considerând insuficiente garanțiile oferite cu privire la condițiile de detenție din România, scrie presa italiană.

Tânărul, deja deținut în Italia, unde execută o pedeapsă pentru alte infracțiuni, era destinatarul unui mandat european de arestare emis de Curtea de Apel Oradea după revocarea suspendării unei pedepse de trei ani pentru exploatarea prostituției.

Ceea ce i-a convins pe judecătorii din Brescia să blocheze extrădarea a fost lipsa totală de răspuns a statului român la cererile repetate de clarificare privind tratamentul deținuților în închisoarea indicată pentru executarea pedepsei.

Potrivit apărării, închisoarea în cauză nu ar garanta nici măcar cerințele minime de trai: nu ar avea apă caldă și încălzire, elemente care ar face detenția „degradantă” și contrară principiilor consacrate de convențiile internaționale privind drepturile omului.

În hotărârea sa, Secția a II-a a Curții de Apel subliniază modul în care Comitetul pentru prevenirea torturii al Consiliului Europei a subliniat în repetate rânduri condițiile critice din închisorile românești.

În fața tăcerii Bucureștiului, Curtea a confirmat așadar argumentele apărării, respingând predarea tânărului de 25 de ani și dispunând ca acesta să rămână în sistemul penitenciar italian.

Tânărul va rămâne astfel într-o închisoare din Brescia, care sunt oricum printre cele mai supraaglomerate din Italia și care nu sunt întotdeauna în măsură să asigure condiții de viață decente.