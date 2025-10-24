G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Judecătorii italieni refuză extrădarea unui deținut român după ce statul român nu…

granita frontiera sarma ghimpata porumbel inchisoare
Photo 64982902 © Louai | Dreamstime.com

Judecătorii italieni refuză extrădarea unui deținut român după ce statul român nu le-a răspuns la nicio cerere privind condițiile din închisori / Deținutul insistă: ”Nu au nici apă caldă!”

Articole24 Oct 0 comentarii

Curtea de Apel din Brescia a respins cererea de extrădare a unui cetățean român în vârstă de 25 de ani către autoritățile din țara sa, considerând insuficiente garanțiile oferite cu privire la condițiile de detenție din România, scrie presa italiană.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Tânărul, deja deținut în Italia, unde execută o pedeapsă pentru alte infracțiuni, era destinatarul unui mandat european de arestare emis de Curtea de Apel Oradea după revocarea suspendării unei pedepse de trei ani pentru exploatarea prostituției.

Ceea ce i-a convins pe judecătorii din Brescia să blocheze extrădarea a fost lipsa totală de răspuns a statului român la cererile repetate de clarificare privind tratamentul deținuților în închisoarea indicată pentru executarea pedepsei.

Potrivit apărării, închisoarea în cauză nu ar garanta nici măcar cerințele minime de trai: nu ar avea apă caldă și încălzire, elemente care ar face detenția „degradantă” și contrară principiilor consacrate de convențiile internaționale privind drepturile omului.

În hotărârea sa, Secția a II-a a Curții de Apel subliniază modul în care Comitetul pentru prevenirea torturii al Consiliului Europei a subliniat în repetate rânduri condițiile critice din închisorile românești.

În fața tăcerii Bucureștiului, Curtea a confirmat așadar argumentele apărării, respingând predarea tânărului de 25 de ani și dispunând ca acesta să rămână în sistemul penitenciar italian.

Tânărul va rămâne astfel într-o închisoare din Brescia, care sunt oricum printre cele mai supraaglomerate din Italia și care nu sunt întotdeauna în măsură să asigure condiții de viață decente.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.