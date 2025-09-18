Creştere exponenţială a accidentelor în care au fost implicate trotinete în Satu Mare/ Poliția: Sunt de patru ori mai multe decât anul trecut

Numărul accidentelor din judeţul Satu Mare în care au fost implicate trotinete a crescut de patru ori în primele opt luni ale acestui an comparativ cu perioada similară a anului trecut, fiind inclusiv un decedat, arată datele Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) transmise joi către AGERPRES, transmite Agerpres.

Potrivit statisticii IPJ, anul acesta au fost 15 evenimente rutiere în care au fost implicate trotinete, faţă de anul trecut când au fost patru accidente uşoare. Accidentele din acest an s-au soldat cu un deces, două persoane grav rănite şi 15 persoane rănite uşor, faţă de anul trecut când nu au fost decedaţi sau răniţi grav, ci patru răniţi uşor.

„În primele opt luni ale anului 2025, pe raza judeţului Satu Mare au fost înregistrate 15 evenimente rutiere în care au fost implicate trotinete, soldate cu 17 victime. Din cele 15 evenimente rutiere în care au fost implicate trotinete, s-au înregistrat 13 evenimente rutiere uşoare, soldate cu 15 răniţi uşor şi două evenimente rutiere grave, soldate cu rănirea gravă a unui participant la trafic în calitate de conducător de trotinetă şi cu un deces.

Analiza arată că nouă evenimente s-au produs în mediul urban, inclusiv cel soldat cu deces, iar şase evenimente au avut loc în mediul urban. În primele opt luni ale anului 2024, s-au înregistrat patru evenimente rutiere uşoare în care au fost implicate trotinete, rezultând patru răniţi uşor, din care trei au fost în mediul urban şi unul în rural. În ceea ce priveşte evenimentele rutiere din primele opt luni ale anului 2025, majoritatea s-ar fi produs pe fondul neadaptării vitezei de către conducătorii de trotinete la condiţiile de drum sau al altor preocupări de natură să le distragă atenţia”, a transmis IPJ.

Un incident recent a avut loc în Centrul vechi al municipiului Satu Mare, unde un tânăr de 15 ani, aflat pe trotinetă, a lovit o femeie de 74 de ani care se afla pe trotuar.

Pentru nerespectarea legislaţiei rutiere, poliţiştii au aplicat conducătorilor de trotinete, în acest an, 124 de sancţiuni contravenţionale. Nerespectarea normelor privind circulaţia trotinetelor electrice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a, 4-5 puncte amendă sau a III-a de sancţiuni 6-8 puncte amendă, în funcţie de fapta săvârşită.

Poliţia reaminteşte că vârsta minimă de conducere a unei trotinete electrice este de 14 ani; trotinetele electrice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant- fluorescente; purtarea căştii de protecţie pentru conducătorii cu vârsta sub 16 ani este obligatorie, atunci când circulă pe partea carosabilă; transportul pasagerilor pe trotinete electrice este interzis; dacă există pistă pentru biciclete semnalizată corespunzător pe direcţia lor de deplasare, conducătorii de biciclete şi trotinetele electrice sunt obligaţi să circule numai pe această pistă; circulaţia acestei categorii de participant la trafic este interzisă atunci când partea carosabilă este acoperită de polei, zăpadă sau gheaţă.

De asemenea, este interzisă circulaţia pe trotinete electrice circule sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive.