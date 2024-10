Corina Creţu, numită preşedinte interimar al Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice

Corina Creţu a fost numită în funcţia de preşedinte interimar al Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice până la data numirii conducerii instituţiei ca urmare a derulării procesului de selecţie, în condiţiile legii, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu, transmite Agerpres.

Decizia a fost publicată, luni, în Monitorul Oficial.

G4 și Economedia au publicat vineri în premieră informația privind numirea Corinei Crețu în funcţia de preşedinte interimar al Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice.

Corina Crețu a declarat pentru Economedia și G4Media: „Mi-am afirmat disponibilitatea încă de când am plecat din Parlametnul European de a-mi pune toată experiența și cunoștințele în efortul de modernizare a României. după 16 ani de Bruxelles, din care cinci ani am avut onoarea de a fi comisar european și de a rezolva probleme de acest gen în multe din cele 27 de state pentru are am fost responsabilă”.

AMEPIP a fost condusă din funcția de președinte până în luna iulie de Mihai Precup, care și-a dat demisia, după ce Economedia a scris în exclusivitate că nu îndeplinea cerințele de experiență necesare pentru a ocupa acest post.

Ceilalți doi vicepreședinți, Ciprian Hodja și Victor Morau, și-au dat și ei demisiile, dau rămas interimari în AMEPIP. Nici Ciprian Hojda nu respecta cerințele de experiență necesare pentru post.

În schimb, Victor Moraru, unul dintre apropiații lui Marian Neacșu, considerat eminența cenușie a guvernului și omul care controlează agenda premierului Marcel Ciolacu, era suspectat de incompatibilitate și conflict de interese pentru modul în care a ajuns vicepreședinte al AMEPIP.

Motivul este faptul că Victor Moraru a participat la selecția membrilor comisiei care ulterior urma să îl numească în funcția de vicepreședinte AMEPIP, ceea ce duce la incompatibilitate și conflict de interese.

Înființarea AMEPIP este dintre reformele asumate de România în PNRR considerate încă neîndeplinite de către Comisia Europeană. Astfel, această reformă este una dintre cele care încă blochează cererea de plată numărul 3 din PNRR, în valoare de 2 miliarde de euro.