Ministrul Economiei, după verificarea a șase companii de stat: Întreg procesul de selecţie al celor din conducere a fost viciat / Două persoane, cercetate disciplinar / S-a dispus verificarea tuturor companiilor / Neregulile, trimise la Parchet

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat joi că, după verificarea a șase companii de stat, a constatat că întreg procesul de selecţie al celor din conducere a fost viciat. El a precizat că două persoane din conducerea direcţiei responsabile cu coordonarea intereselor în companiile de stat să fie cercetate disciplinar şi că a dispus verificarea tuturor companiilor de stat, şi va face un pachet final pe care îl va trimite către Parchet, transmite News.ro.

Ministrul Economiei Radu Miruţă a anunţat că au fost verificate un număr de şase companii de stat şi s-a observat că întreg procesul de selecţie al celor din conducere, al membrilor consiliului de administraţie, a fost viciat. ”A fost viciat printr-o procedură construită timp de opt ani de zile, prin care angajaţi ai acestui minister şi-au arătat dimensiunea competenţei în interes personal, timp în care interesele acestor companii de stat au fost călcate în picioare. Am descoperit ordine ilegale, am descoperit faptul că aceste numiri, în mod intenţionat, au fost făcute invocându-se o lege care a expirat şi asta nu s-a întâmplat neobservat, ci s-a întâmplat intenţionat, pentru că după ce s-a modificat legea ar fi trebuit să mai obţină nişte avize suplimentare şi li se puneau nişte piedici în a-şi implanta oamenii acolo”, a precizat ministrul Economiei. El a menţionat că la nivelul ministerului au fost semnate acte administrative care au avut temei legal abrogat.

”Au fost considerate legi care nu mai aveau valabilitate tocmai pentru a se duce la îndeplinire implantarea unor oameni, sărindu-se eventuale piedici. Mai ţineţi minte diavolul de care vă spuneam din companiile astea de stat? Astăzi are o formă, are un chip şi are tămâie”, a precizat radu Miruţă. Ministrul Economiei a anunţat că, în urma raportului Corpului de Control pe care l-a primit aseară, l-a aprobat şi a dispus ca doi oameni din conducerea direcţiei responsabile cu coordonarea intereselor în companiile de stat să fie cercetate disciplinar. ”Lucrurile care mi-au fost aduse la cunoştinţă prin acest raport al Corpului de Control sunt de o dimensiune penală. Observând că şase verificate din şase au această problemă, am dispus extinderea la toate companiile de stat. Statistic şi observând modul în care s-au desfăşurat aceste lucruri, mă aştept să se găsească şi acolo astfel de probleme”, a mai spus ministrul.

Radu Miruţă a mai spus că va face un pachet final pe care îl va trimite către Parchet. ”Ca să nu deranjeze Parchetul în fiecare zi, cum pare că ar fi nevoie să se întâmple în acest minister, cumulăm mai multe şi trimitem o singură dată”, a completat el. Potrivit ministrului, ”aceasta este doar faza 1”. ”Sunt doar primele pe care le-am putut analiza în această lună şi jumătate, pe lângă alte probleme al acestui minister. Nu ne oprim aici. Ştiu că ustură, ştiu că mulţi se întreabă cine o fi făcut asta, cine o fi numit, ce responsabil politic o fi fost atunci. Vă spun că nu mă interesează. Pe tura mea, în acest minister, astfel de lucruri nu sunt tolerate, nu vor fi acceptate, nu mă uit în spate, mă uit ce putem face în continuare”, a mai declarat ministru.

Radu Miruţă a arătat că, pentru ca lucrurile astea să nu se mai întâmple, trebuie modificată curajos legea. ”Am văzut că Secretariatul General al Guvernului a pus în transparenţă o propunere de modificare a Ordonanţei 109, acel mecanism care este contorsionat în funcţie de punctul în care se doreşte a se ajunge pentru numirea în aceste funcţii de conducerele companiilor de stat. M-am uitat pe acele amendamente, pe acele propuneri de modificare al Ordonanţei 109 şi vă spun foarte asumat, sunt praf în ochi. Forma propusă nu rezolvă problemele care au dus aici. Faptul că vorbim despre modificarea unei legi nu înseamnă că o modificăm, pentru a atinge scopul propus. Aşadar, am trimis, după şedinţa de guvern, o propunere din partea acestui minister, Secretariatului General al Guvernului, pentru a amenda forma în dezbatere publică astăzi”, a anunțat ministrul.

Miruţă a subliniat că în mare propunerea este extinderea criteriilor de performanţă, o evaluare odată la şase luni, o reducere a numărului membrilor Consiliului de Administraţie şi pentru companiile în care s-a încheiat numirea. ”Propun modificarea, astfel încât reducerea de la 5 la 3, de la 7 la 5 să se întâmple pentru toate, inclusiv pentru cei care au crezut că s-au pus la adăpost şi nu vor mai fi afectaţi. Am propus ca pentru companiile strategice şi e prevăzut în lege care sunt aceste companii strategice sau ce condiţii trebuie să îndeplinească, evaluarea să fie făcută de o comisie independentă, nu a Ministerului, nu a AMEPIP, care să fie numită de prim-ministru şi care ulterior să fie transmisă comisiilor de specialitate în Parlament. Şi opoziţia trebuie să aibă posibilitatea să aibă acces, să exprime punct de vedere, să dezbatem, nu pentru 2.500 de companii, ci pentru câteva măcar, care sunt de o importantă strategică în statul român”, a explicat el.

Radu Miruţă a mai spus că a propus clarificarea procedurii de anulare a selecţiilor, acolo unde instituţii observă vicii. ”Astăzi, dacă se observă un viciu, e extraordinar de greu, chiar dacă oficial se observă acel viciu, să anulezi selecţia făcută. Text legal, pentru a se putea întâmpla acest lucru. Toată lumea trebuie să înţeleagă că nu putem reconstrui economic pe o mlaştină. Pentru a avea o reconstrucţie cu adevărata economiei, nu trebuie să scriem pliante, cartoane pe Facebook şi să vorbim despre ceva despre care niciodată cei care vorbesc astăzi nu au făcut. Trebuie curăţat instrumentul prin care resursele statului român sunt scoase la suprafaţă”, a menţionat Miruţă.