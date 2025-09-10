Coreea de Sud trimite un avion pentru a-i recupera pe cei aproape 300 de muncitori reţinuţi în SUA

Un avion charter a plecat, miercuri, din Seul către Statele Unite pentru a repatria sutele de lucrători sud-coreeni reţinuţi în urma unei razii a serviciilor de imigrare, a declarat pentru agenția de știri AFP compania aeriană naţională Korean Air, citată de News.ro.

Sud-coreenii au constituit majoritatea persoanelor arestate săptămâna trecută la o fabrică de baterii Hyundai-LG în construcţie în statul american Georgia, potrivit agenţilor de imigrare.

Operaţiunea a fost cea mai mare razie efectuată într-un singur loc în cadrul campaniei de combatere a imigraţiei ilegale a preşedintelui american Donald Trump, potrivit unui agent de investigaţii.

Un avion Boeing 747-8I al Korean Air, cu o capacitate de peste 350 de pasageri, a plecat miercuri din Seul, a declarat un reprezentant al companiei pentru AFP.

”Avionul charter a plecat în jurul orei 10:20 spre SUA”, a spus purtătoarea de cuvânt.

”Nu a fost stabilit încă un program pentru zborul de întoarcere”, a adăugat ea.

Mass-media locală a difuzat imagini care arătau ceea ce au descris ca fiind avionul charter decolând de pe Aeroportul Internaţional Incheon.

Citând surse diplomatice, agenţia de ştiri Yonhap a raportat că avionul va părăsi Statele Unite cu muncitorii la ora 3:30 dimineaţa joi (18:30 GMT miercuri).

Ministrul de Externe al Seulului, Cho Hyun, s-a deplasat luni la Washington pentru discuţii suplimentare, calificând detenţia în masă a sud-coreenilor drept ”o situaţie gravă” şi promiţând să asigure întoarcerea rapidă a muncitorilor ”în stare bună de sănătate”.

Înainte de plecare, Cho a declarat deputaţilor sud-coreeni că s-a ajuns la un ”acord provizoriu” cu autorităţile americane pentru a se asigura că lucrătorii reţinuţi nu vor fi sancţionaţi, de exemplu cu o interdicţie de reintrare pe teritoriul SUA pe o perioadă de cinci ani.

”Vă pot spune că negocierile decurg bine”, a afirmat el.

Pe lângă faptul că este un aliat cheie al SUA în materie de securitate, Coreea de Sud este a patra economie din Asia şi un important producător de automobile şi electronice, iar companiile sale au multiple fabrici în Statele Unite.

Seulul a dat curs şi apelului repetat al Washingtonului, în timpul negocierilor tarifare, pentru investiţii globale în Statele Unite.

Locul raidului este o întreprindere comună în valoare de 4,3 miliarde de dolari între două firme sud-coreene – Hyundai şi LG Energy Solution – pentru construirea unei fabrici de baterii în Georgia.

Experţii au afirmat că majoritatea lucrătorilor sud-coreeni reţinuţi aveau probabil vize care nu le permiteau să efectueze lucrări practice de construcţie.