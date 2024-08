Consilier prezidențial: Ucraina nu este interesată să ocupe teritorii rusești / Instrumentul militar este utilizat în mod obiectiv pentru a convinge Rusia să intre într-un proces de negociere echitabil

Consilierul prezidențial Mihailo Podoliak a declarat că Ucraina nu este “interesată să ocupe teritorii” din Federația Rusă, într-un comentariu legat de incursiunea Kievului în regiunea rusească Kursk, postat pe rețeaua socială X.

“Ucraina nu este interesată să ocupe teritorii rusești. Acest lucru este evident. Pentru că #Ucraina poartă un război exclusiv defensiv, strict în cadrul dreptului internațional… Dar dacă vorbim despre potențiale negocieri – subliniez potențiale – va trebui să punem #Rf (Rusia) de partea opusă a mesei. În propriile noastre condiții. Nu avem absolut niciun plan să implorăm: „Vă rog, așezați-vă la masă pentru a negocia”. În schimb, avem mijloace de coerciție dovedite, eficiente”, a afirmat el.

Acesta a precizat că Ucraina “trebuie să provoace înfrângeri tactice semnificative Rusiei”. “În regiunea Kursk, putem vedea clar cum instrumentul militar este utilizat în mod obiectiv pentru a convinge Rf să intre într-un proces de negociere echitabil. Încă o dată, pentru a intra într-un proces de negociere, nu tradiționalul șantaj rusesc de propagandă și capitulare…”, a comentat Podoliak.

Consilierul a vorbit și despre “influența asupra opiniei publice din Rusia, care începe să se schimbe atunci când războiul a ajuns adânc pe teritoriul lor”, în condițiile în care, “până de curând, cetățenii țării agresoare au rămas, în general, indiferenți față de ostilități, deoarece acestea au avut loc în Ucraina”.

“Când războiul a ajuns pe teritoriul lor, rușii au fost evident speriați. Ei sunt șocați. Deși luptele din regiunea Kursk sunt menționate la televizor ca fiind „situația cunoscută în zona de frontieră”, familiile și prietenii au început să șoptească despre situația reală de pe front. Schimbările negative în starea psihologică a populației ruse vor fi un alt argument pentru începerea negocierilor”, a mai adăugat el.

