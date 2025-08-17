G4Media.ro
Trafic blocat pe Valea Oltului, în ambele sensuri / Patru persoane au…

Sursa foto: IPJ Vâlcea

Trafic blocat pe Valea Oltului, în ambele sensuri / Patru persoane au fost rănite în urma unui accident

17 Aug

Patru persoane au fost rănite în urma unui accident produs duminică, pe Valea Oltului, în zona localităţii Câineni, traficul fiind blocat pe ambele sensuri, transmite News.ro.

”Pe DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, la kilometrul 231+500 de metri, în apropierea localităţii Câineni, judeţul Vâlcea, s-a produs un accident rutier între două autoturisme”, anunţă Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Accidentul s-a soldat cu rănirea a patru persoane, care sunt evaluate medical la faţa locului.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers.

Conform sursei citate, circulaţia urmează să fie reluată după ora 8.00.

