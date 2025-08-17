Trafic blocat pe Valea Oltului, în ambele sensuri / Patru persoane au fost rănite în urma unui accident
Patru persoane au fost rănite în urma unui accident produs duminică, pe Valea Oltului, în zona localităţii Câineni, traficul fiind blocat pe ambele sensuri, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Pe DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, la kilometrul 231+500 de metri, în apropierea localităţii Câineni, judeţul Vâlcea, s-a produs un accident rutier între două autoturisme”, anunţă Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.
Accidentul s-a soldat cu rănirea a patru persoane, care sunt evaluate medical la faţa locului.
Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers.
Conform sursei citate, circulaţia urmează să fie reluată după ora 8.00.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Accident pe Autostrada Bucureşti – Piteşti, un șofer a decedat / Se estimează reluarea circulaţiei în condiţii normale după ora 07.30
Procurorii cer arestarea preventivă a unui tânăr de 19 ani din judeţul Bistriţa-Năsăud, elev al unei şcoli de Poliţie, care a condus băut şi a provocat un accident în urma căruia un elev de liceu a murit
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.