Regizorul „Singur Acasă” consideră o greșeală refacerea filmelor clasice:”Trebuie lăsate în pace”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În timp ce filmul original „Singur Acasă” se pregătește să-și sărbătorească a 35-a aniversare în luna noiembrie, regizorul seriei de filme, Chris Columbus, se pronunță împotriva refacerii sau a reboot-ului clasicei sale comedii de Crăciun, arată The Variety.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-o conversație cu Entertainment Tonight, Columbus a spus că un reboot al „Singur Acasă” ar fi o mare greșeală. Clasicul din 1990 l-a avut în rolul principal pe Macaulay Culkin, în rolul lui Kevin McCallister, un băiat de 8 ani care trebuie să țină piept unei perechi de hoți, după ce familia lui îl lasă accidental acasă în timpul vacanței de Crăciun. „Cred că ‘Singur Acasă’ există cu adevărat ca o piesă atemporală, a fost un moment foarte special și nu-l poți recaptura cu adevărat”, a spus Columbus. „Cred că este o greșeală să încerci să te întorci și să recapturezi ceva ce am făcut acum 35 de ani. Cred că ar trebui lăsat în pace”.

Filmul din 1990 a fost un blockbuster, cu încasări de 476 de milioane de dolari la nivel mondial, devenind al doilea cel mai de succes film din 1990. Columbus s-a întors pentru continuarea din 1992, „Singur Acasă 2: Pierdut în New York”, care a avut încasări mai mici, dar a reușit să devină al treilea cel mai de succes film al anului, cu 359 de milioane de dolari la nivel mondial. Cele două filme l-au transformat pe Culkin într-o senzație printre actorii copii. Recent, el a apărut la „Hot Ones” și a explicat motivul pentru care continuarea este mai bună decât originalul.

„Am fost plătit mai mult. Cred că dețin 5% din încasări”, a spus Culkin despre continuarea. „Și, de asemenea, 15% din vânzările de merchandising. Așa că, dacă-ți cumperi un Talkboy, eu spun: ‘Da, voi lua 15% din asta. Mulțumesc mult.’ Apropo, cumpără-ți un Talkboy de Crăciunul ăsta”.

Disney a încercat să facă un reboot al „Singur Acasă” în 2021, cu filmul exclusiv Disney+ „Singur Acasă – Marea Vacanță”, cu tânărul Archie Yates, de la „Jojo Rabbit”, alături de Ellie Kemper, Rob Delaney și Kenan Thompson. Dan Mazer („Dirty Grandpa”) a regizat reboot-ul, care a urmat intriga originalului, avându-l pe Yates în rolul unui copil descurcăreț, care este lăsat în urmă, în timp ce familia sa este în Japonia pentru sărbători. Recenziile nu au fost blânde cu remake-ul, dovedind probabil că a avut dreptate Columbus.

Variety a numit reboot-ul „lent și banal” în recenzia sa, adăugând: „’Singur Acasă – Marea Vacanță’ ia tot ce a iubit publicul la filmul original regizat de Chris Columbus și scris de John Hughes și le întoarce împotriva lor… Răutăcios, de-a dreptul neglijent și stângaci de-neamuzant, acest reboot plictisitor nu are deloc spiritul sărbătorilor”.