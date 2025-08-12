Putin luptă pentru a elimina Ucraina – acordul de schimb de teritorii nu va pune capăt războiului / Analiză The Times

Statele Unite au subestimat obsesia președintelui rus Vladimir Putin de a-și cuceri vecinul, ceea ce înseamnă că acordul propus este puțin probabil să-i satisfacă dorința, arată o analiză a publicației britanice The Times. De când Rusia a lansat invazia Ucrainei în 2022, două expresii au fost pilonii discursurilor zilnice ale președintelui Volodimir Zelenski către națiune: „victorie” și „o pace justă și durabilă”.

Înainte de summitul dintre președintele Putin și președintele Trump din Alaska, prima pare să fi scăpat din mâinile Ucrainei, iar cea de-a doua, dacă liderul rus își va atinge scopul, are șanse mici să devină realitate.

Chiar dacă Zelenski ar accepta cererile preconizate ale lui Putin de a ceda teritoriu, lucru interzis de constituția Ucrainei, nu există indicii că liderul rus s-ar mulțumi cu câștiguri teritoriale limitate.

Putin nu a purtat război timp de peste trei ani doar pentru a captura minele de cărbune din estul Ucrainei și „proprietățile sale de pe malul oceanului”, așa cum Trump a descris zonele ocupate de Rusia de-a lungul Mării Negre și Mării Azov. Deși mașina de propagandă a Kremlinului ar putea prezenta aceste câștiguri relativ modeste ca o victorie glorioasă pentru poporul rus, Putin nu s-ar putea amăgi singur.

Așa cum fostul ofițer KGB și aliații săi din Moscova au clarificat în repetate rânduri, Rusia nu luptă doar pentru teritoriu, ci încearcă să elimine Ucraina ca stat independent. „Ucraina nici măcar nu este o țară”, i-ar fi spus Putin lui George W. Bush, președintele SUA de atunci, în 2008. Obiectivul său neschimbat este să subjuge Kievul, indiferent de cât timp va dura și prin orice mijloace necesare.

În ciuda economiei în declin a Rusiei, Putin are puține motive să facă pace, în timp ce trupele sale continuă să avanseze în regiunea Donețk, epicentrul războiului. Luni, forțele ruse au străpuns apărarea Ucrainei în apropierea orașului asediat Dobropillia, avansând 10 km și preluând controlul asupra unei șosele importante, potrivit relatărilor ucrainene.

„Până în prezent, nu există niciun indiciu că rușii au primit semnale să se pregătească pentru o situație postbelică”, a declarat Zelenski luni. „Dimpotrivă, ei își redistribuie trupele și forțele într-un mod care sugerează pregătiri pentru noi operațiuni ofensive.”

Chiar și după luni de negocieri, nu este clar dacă Trump și administrația sa au înțeles pe deplin cât de obsedat este Putin de Ucraina. Agresiunea militară a liderului rus nu a început în 2022, când lumea a fost șocată de imaginile rachetelor rusești care loveau orașele europene, ci în 2014, când protestatarii din Kiev l-au răsturnat pe liderul pro-Moscova al țării, Viktor Ianukovici.

Ca răspuns, Putin a anexat Crimeea și a lansat o operațiune militară secretă în estul Ucrainei. „[Putin] este o persoană vicleană. El spune întregii lumi că nu există trupe [ruse] acolo. Dar apoi ne spune «haideți, haideți»”, a declarat un soldat rus pe nume Dorji Batomunkuyev pentru ziarul de opoziție Novaya Gazeta în 2015, după ce a suferit răni grave în regiunea Donbas din Ucraina.

Anii următori au reprezentat o alunecare constantă către un război total, însoțită de o campanie crescândă de represiune politică în țară și de propagandă, care i-a permis lui Putin să lase conducerea zilnică a Rusiei în seama subalternilor săi, concentrându-se aproape exclusiv pe politica externă.

În 2021, Putin a acuzat Occidentul că a transformat Ucraina într-un proiect „anti-Rusia” care urma să fie folosit ca trambulină pentru viitoare atacuri asupra Moscovei, chiar dacă NATO refuzase să ofere Kievului o foaie de parcurs clară pentru aderare.

Un an mai târziu, în ajunul războiului, Putin le-a ținut rușilor ore întregi un discurs despre ceea ce el numea ficțiunea statalității ucrainene și „nebunia” care i-a permis să devină independentă de Moscova în 1991, când ucrainenii au votat în proporție covârșitoare pentru separarea de Uniunea Sovietică.

„Am spus de multe ori că consider popoarele rus și ucrainean ca fiind un singur popor. În acest sens, toată Ucraina este a noastră”, a declarat Putin în iunie. Luna trecută, el l-a corectat pe Alexander Lukashenko, dictatorul belarus, când acesta a avertizat că Rusia ar putea „ocupa” mai mult teritoriu în Ucraina. „Întoarce-te – este al nostru”, i-a spus Putin.

Pentru liderul rus, summitul din Alaska este o aventură practic fără riscuri, în care toate rezultatele posibile sunt benefice pentru Moscova. Dacă Trump acceptă cererile sale privind teritoriile, fără a oferi nimic substanțial în schimb, iar Kievul refuză să semneze, liderul american își va îndrepta probabil furia asupra lui Zelenski pentru că i-a fost refuzat un alt acord de pace.

Dacă Trump decide că un acord este nerealist, așa cum a recunoscut luni că este posibil, atunci Putin va putea pleca la Moscova după ce a deviat cel puțin amenințările cu noi sancțiuni și tarife „severe” asupra partenerilor comerciali rămași, precum China și India.

Chiar dacă se va ajunge la un acord de încetare a focului, Putin va profita cu siguranță de acest timp pentru a-și reconstrui armata zdrobită și a revigora economia rusă în declin înainte de a lovi din nou, mai ales dacă Ucraina nu va primi garanții de securitate ferme din partea Occidentului în schimbul concesiilor pe care ar putea fi obligată să le facă.

În contextul lipsei de claritate cu privire la summit, un lucru este cert: Putin ar prefera ca Trump să uite complet de Ucraina. Analiștii au sugerat că principalul interes al liderului rus în ceea ce privește relațiile bune cu Trump este că speră ca Moscova și Washingtonul să ajungă la un acord privind stabilirea unor sfere de influență exclusive, care ar permite Kremlinului să acționeze nestingherit în ceea ce consideră a fi curtea sa din spate. Discuțiile despre Ucraina în Alaska nu-l costă nimic pe Putin, mai ales dacă poate să-l deruteze pe Trump cu detaliile conflictului.

Anul trecut, în timpul unui interviu cu Tucker Carlson – primul interviu al lui Putin cu mass-media occidentală de la începutul invaziei rusești la scară largă – liderul Kremlinului a ignorat șansa de a se prezenta ca un om rațional, lansându-se în schimb într-o lungă prelegere despre ceea ce el consideră a fi rădăcinile istorice ale conflictului.

„Scuzați-mă, ne puteți spune despre ce perioadă este vorba… Pierd firul istoriei”, a întrebat la un moment dat Carlson, nedumerit. Putin a făcut o scurtă pauză: „Era în secolul al XIII-lea”, a răspuns el, înainte de a continua. Atât de profundă este obsesia liderului rus.