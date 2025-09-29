Un mort şi 79 de răniţi în urma prăbuşirii unei clădiri în Indonezia

O persoană şi-a pierdut viaţa şi alte 79 au fost rănite luni în urma prăbuşirii unei clădiri cu trei etaje pe insula indoneziană Java, au făcut cunoscut surse din rândul poliţiei, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Numărul victimelor dispărute este în continuare necunoscut.

Peste 100 de elevi se adunaseră pentru rugăciunile de după-amiază la Internatul Islamic Al-Khoziny din oraşul Sidoarjo, Java de Est, când clădirea s-a prăbuşit pe neaşteptate, a raportat agenţia oficială de presă Antara, citând un martor.

Potrivit unui purtător de cuvânt al poliţiei, Jules Abraham Abast, salvatorii au reuşit să evacueze 79 de persoane rănite care au fost spitalizate.

Unul dintre îngrijitorii internatului, Abdus Salam Mujib, a declarat jurnaliştilor că imobilul s-a prăbuşit în timp ce muncitorii turnau beton pentru a construi un etaj suplimentar.

„Clădirea avea doar trei etaje. Era planificat să aibă patru”, a spus el.

Nerespectarea standardelor de construcţie provoacă îngrijorări serioase cu privire la siguranţa clădirilor în Indonezia.

La începutul lunii septembrie, trei persoane au fost ucise şi alte zeci au fost rănite în urma prăbuşirii unei clădiri care adăpostea o sală de rugăciune în Java de Vest.

În 2022, un minimarket cu trei etaje s-a prăbuşit în sudul Kalimantanului, omorând cinci persoane. În 2018, 75 de persoane au fost rănite când mezaninul clădirii Bursei de Valori din Jakarta s-a prăbuşit.